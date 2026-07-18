Tardemézar celebra este sábado el día grande de las fiestas en honor a Santa Marina

La localidad de Tardemézar, perteneciente al Valle de Vidriales, celebra este sábado 18 de julio el día grande de sus fiestas patronales en honor a Santa Marina, una celebración que reúne cada verano a vecinos y visitantes en un pueblo que durante gran parte del año apenas cuenta con unos cientos de habitantes, pero que en estas fechas se llena de ambiente.

Las fiestas comenzaron el pasado jueves 16 de julio con el tradicional chupinazo, que dio el pistoletazo de salida a varios días de actividades. Como una de las propuestas más originales del programa festivo se celebró la sexta edición del Photocall Mexicano, una iniciativa en la que los propios vecinos participan decorando un photocall y que cada año cuenta con una gran acogida.

Daniel, miembro activo de la comisión de fiestas, destaca la importancia que tienen estas fechas para el municipio. "El verano es una época en la que el pueblo se llena de vida. Los niños se juntan y quedan para hacer el verano", explica, poniendo en valor el ambiente familiar que caracteriza a la localidad.

Durante la jornada del viernes, la programación incluyó bailes regionales organizados con el objetivo de mantener vivas las tradiciones. "Queremos que la gente mayor recuerde lo que es el baile regional y que los jóvenes no pierdan estas costumbres y se impliquen en ellas", señala Daniel. La jornada concluyó con una chocolatada para todos los asistentes.

Este sábado, el acto central será la Santa Misa y la procesión en honor a Santa Marina, acompañada por la música tradicional de dulzaina y tambor.

La programación continuará por la tarde con juegos y actividades para todas las edades a partir de las 18:00 horas. Uno de los momentos más esperados llegará a las 19:30 horas con la fotografía grupal de los vecinos luciendo la camiseta oficial de las fiestas de 2026. "Nos juntamos todos los vecinos del pueblo, cada año tenemos una camiseta diferente y nos hacemos una foto todos juntos", explica el miembro de la comisión.

A las 19:45 horas se celebrará un gran bingo popular, seguido de un bingo musical. Por la noche, a partir de las 00:00 horas, la discoteca móvil Pulse será la encargada de amenizar la velada, durante la cual también se realizarán varios sorteos.

Las fiestas continuarán mañana, domingo, con una misa en honor a todos los difuntos, acompañada de procesión, a las 13:15 horas. Por la tarde habrá concurso de disfraces con música y, a las 21:00 horas, una parrillada para todos los asistentes.

Como novedad este año, la comisión instalará una televisión en la plaza del pueblo para seguir juntos el partido del Mundial. "Y luego celebrar la victoria todos juntos", comentan desde la organización.

Desde la comisión destacan que el programa está pensado para todas las edades, con actividades dirigidas tanto a niños como a jóvenes y mayores. Asimismo, han querido agradecer "a todos los colaboradores y al pueblo, que se implica cada año y hace posible mantener vivo y animado Tardemézar durante las fiestas".