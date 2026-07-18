Aguilar de Tera rinde homenaje a Santa Marina en su día grande

Aguilar de Tera celebró este sábado el acto central de sus fiestas patronales con la misa solemne y la procesión en honor a Santa Marina, en una jornada marcada por la tradición del ramo, las roscas, los rodados y la figura del mozo del pueblo

La jornada comenzó con uno de los preparativos más tradicionales: la recogida de las roscas en la panadería del municipio, que posteriormente fueron trasladadas, junto al ramo, hasta la asociación, donde esperaba el mozo de este año.

Ester y Sofía, dos vecinas que participan en el canto del ramo y que lucían los tradicionales rodados, fueron las encargadas de recoger las roscas antes de reunirse con el mozo del pueblo. "El ramo está hecho por las mujeres que cantamos el ramo y va adornado con cintas", explicaron mientras ultimaban los preparativos.

Este año, el encargado de portar el ramo fue Álvaro, que cumple 18 años y asume el papel de mozo, una tradición que se mantiene generación tras generación. "El mozo lleva el ramo y este año me toca a mí porque cumplo los 18 años", señaló.

A las 12:30 horas se celebró la misa solemne, en la que las mujeres del pueblo vistieron los tradicionales rodados y entonaron tanto la misa como el canto del ramo. Durante la celebración interpretaron las distintas loas dedicadas a Santa Marina.

Tras la eucaristía, la procesión recorrió las calles del municipio acompañada por las niñas que este año han recibido la Primera Comunión, vestidas de blanco y lanzando pétalos de rosa al paso de la patrona. La mañana concluyó con el tradicional vermú popular, amenizado por la charanga Sin Copa.

Las fiestas de Aguilar de Tera fueron durante décadas un referente en la comarca. Así lo recuerda Gerardo, vecino del municipio. "Hace 30 años Aguilar de Tera era muy grande en las fiestas. Eran de las más importantes de la zona y había muchísimo ambiente".

Aunque reconoce que la despoblación ha reducido la afluencia de público y el tamaño de la programación de las fiestas, asegura que el pueblo "sigue siendo un referente en la comarca de Benavente y Los Valles".