"Estamos trabajando a más de 40 grados": UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes

UGT ha denunciado la situación del centro logístico de UPS en Benavente por las altas temperaturas registradas en sus instalaciones. La secretaria general de FeSMC UGT Zamora, Sonia Álvarez Ratón, reclama la adopción urgente de medidas preventivas, entre ellas la adaptación de los horarios de trabajo y la implantación de pausas específicas para la hidratación ante la previsión de una nueva ola de calor. Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a este periódico.

Según explica Álvarez Ratón, la plantilla desarrolla su jornada en una nave donde, según el sindicato, las temperaturas oscilan entre los 30 y los 40 grados mientras realiza labores de carga y descarga de mercancías que requieren un importante esfuerzo físico.

Incumplimientos en materia de seguridad laboral

"Para trabajos ligeros, las temperaturas deben oscilar entre 14 y 25 grados, con un máximo de 25. Y esto no es un trabajo ligero. Aquí se mueve peso durante toda la jornada, sin parar", sostiene la secretaria general de UGT.

Álvarez Ratón asegura que la situación "viene de hace tiempo" y que el comité de empresa lleva semanas trasladando su preocupación a la dirección. "El presidente del comité lleva bastante tiempo intercambiando correos electrónicos y mensajes con la empresa porque las temperaturas son demasiado elevadas", explica.

Precedentes

La responsable sindical también critica el estado de las instalaciones. "Es una nave muy poco adaptada. Ya tenemos denuncias anteriores e incluso sentencias por las condiciones del centro, que apenas tiene mantenimiento", afirma.

"La peor nave del Centro de Transportes, con diferencia"

Ante esta situación, el sindicato propuso adelantar temporalmente la jornada laboral para evitar las horas de mayor calor. Actualmente, el horario se desarrolla entre las 11:00 y las 18:30 horas y la propuesta consistía en comenzar antes para finalizar sobre las 15:00 horas. Sin embargo, según UGT, la empresa rechazó esta posibilidad. "Dijeron que no era necesario, que no se había llegado a un punto tan extremo como para modificar el horario".

"La ley establece que una de las primeras medidas organizativas que deben adoptarse en episodios de calor extremo es adaptar los horarios de trabajo, pero la empresa se ha negado", sostiene Álvarez Ratón.

La secretaria general de FeSMC UGT Zamora afirma que estos episodios ya se produjeron el verano pasado. "Hubo trabajadores que sufrieron mareos y malestar por el calor, aunque no llegaron a desmayarse", asegura.

UGT denuncia además que la empresa tampoco estaría facilitando pausas específicas para la hidratación durante la jornada. Como única actuación adoptada hasta el momento, el sindicato explica que la compañía ha instalado un sistema similar a los utilizados en algunas terrazas. "Han puesto unos aspersores, pero eso no es una solución", asegura.

Además del cambio de horario, el sindicato ha solicitado formalmente a la empresa una nueva evaluación de las condiciones termohigrométricas de los puestos de trabajo. Según explica UGT, esta revisión debe analizar factores como la temperatura, la humedad, la velocidad del aire, la temperatura radiante, la carga física de la actividad, el tiempo de exposición, la ropa de trabajo y la existencia de pausas para determinar el riesgo real al que está expuesta la plantilla.

La organización considera insuficiente seguir basándose en la evaluación realizada el pasado año, al entender que las sucesivas olas de calor han modificado las condiciones de trabajo.

Las declaraciones de los trabajadores

Los trabajadores aseguran que la situación en el interior de la nave va mucho más allá de las altas temperaturas y hablan de un "abandono total" por parte de la empresa. "Estamos trabajando a más de 40 grados y no están haciendo nada por nosotros", afirma uno de los empleados, quien sostiene que las condiciones de trabajo se han vuelto cada vez más difíciles.

Otro trabajador relata que hace unos días un camión accedió a la nave emitiendo gases que, según explica, provocaron que tuviera que abandonar su puesto. "El otro día un camión estaba mal, tenía gases tóxicos, entró en la nave y a mí me hizo vomitar e ir al baño", asegura.

Denuncian que las respuestas de la dirección se reducen a "promesas incumplidas". Además, consideran que el protocolo implantado por la empresa para hacer frente a las altas temperaturas es "totalmente insuficiente".

Los trabajadores muestran también su preocupación por la llegada de una nueva ola de calor la próxima semana y aseguran que la empresa "no contesta y no da soluciones a las propuestas del comité". Algunos empleados afirman haber sufrido molestias intestinales y advierten de que, si no se adoptan medidas urgentes, "no se puede descartar que cualquier día pase algo grave y tenga que venir una ambulancia".

También apuntan al estado de las instalaciones como otro de los problemas. Describen la nave como una instalación antigua que presenta numerosas deficiencias y que, a su juicio, necesita una reforma integral para garantizar unas condiciones de trabajo seguras. "Es una nave muy vieja, con muchas deficiencias. La instalación necesita mejoras por todos los lados para garantizar la salud de los trabajadores", concluyen.

Ante este escenario, UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, Álvarez Ratón lamenta la lentitud de este procedimiento. "El problema es que una denuncia puede tardar alrededor de un año en resolverse y nosotros necesitamos una solución urgente porque la semana que viene se espera otra ola de calor", advierte.

El sindicato insiste en que la dirección de UPS debe adoptar de forma inmediata medidas preventivas que garanticen la seguridad y la salud de la plantilla y asegura que, si la situación no cambia, continuará impulsando nuevas actuaciones.