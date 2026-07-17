Cinco intervenciones de los Bomberos de Benavente en una sola jornada

El Servicio de Extinción de Incendios de Benavente llevó a cabo este miércoles, 16 de julio, un total de cinco intervenciones en distintos puntos de la ciudad y la comarca.

La primera salida se produjo en la avenida del Ferial de Benavente, donde los efectivos retiraron un avispero situado en el interior del cajetín de una farola.

Posteriormente, un equipo se desplazó hasta Santa Cristina de la Polvorosa para intervenir en el incendio declarado en la cocina de una vivienda unifamiliar. El fuego fue extinguido con éxito y no hubo que lamentar daños personales, ya que todos los ocupantes de la vivienda habían abandonado el inmueble antes de la llegada de los servicios de emergencia

Durante la tarde, los bomberos actuaron de nuevo en Benavente para rescatar a un menor que había quedado atrapado en un ascensor entre dos plantas. Tras acceder a la cabina, consiguieron liberar al niño sin que se produjeran incidencias.

Las dos últimas intervenciones tuvieron lugar en Santovenia. La primera consistió en la extinción de un incendio de rastrojos declarado en un solar próximo a la carretera a Zamora (N - 630), donde vecinos de la localidad y agentes de la Guardia Civil ya colaboraban en contener las llamas.

Poco después, los efectivos regresaron a la misma zona para sofocar un incendio en una caseta de adobe abandonada de cuya cubierta salía humo. Una vez extinguidos los rescoldos y asegurado el entorno, se recomendó el derrumbe controlado de la construcción debido al riesgo de colapso que presentaba.