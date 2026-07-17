Planes de ocio en Benavente
Cambios en los festejos por el Mundial, XX Ruta Nocturna BTT y últimos días para disfrutar de la exposición de Óscar Fernández Morán
La verbena de los mayores prevista para el domingo, aplazada al jueves 23 de julio
El Ayuntamiento de Benavente informa de que la verbena dirigida a las personas mayores, prevista para este domingo, 19 de julio, a las 21:00 horas, en el Paseo de La Mota, queda aplazada al jueves, 3 de septiembre, debido a la coincidencia con la final de la Copa del Mundo de la FIFA, en la que jugará la selección española.
En el apartado deportivo, el Club Bici Montaña Lopenta BTT organiza este viernes la XX Ruta Nocturna de Bicicleta de Montaña. La salida tendrá lugar a las 22:00 horas desde la Plaza de la Madera. La actividad está dirigida a participantes a partir de 8 años, quienes deberán acudir con bicicleta, casco e iluminación. La organización ha preparado dos recorridos adaptados a diferentes niveles de dificultad: nivel medio y nivel iniciación.
Además, la ciudad acogerá la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora 2026, una contrarreloj individual de 16 kilómetros que dará comienzo a las 18:00 horas. La salida estará situada en la calle de La Mota y recorrerá la plaza Juan Carlos I, la calle de los Carros, la carretera de la Estación, la carretera de Mombuey y la ZA-P-2544. La llegada se ubicará en la Plaza de la Madera, tras pasar por la carretera N-525, la carretera de Mombuey, la carretera de la Estación, la Cuesta del Río y la calle Aguadores.
Asimismo, en las Piscinas Municipales de Benavente tendrá lugar un "Tardeo en la piscina", que se celebrará entre las 18:00 y las 21:00 horas y contará con la actuación de Fernando Campo.
En el ámbito cultural, durante la jornada de hoy también se celebrará una nueva sesión de cuentacuentos en el Centro Cultural "Soledad González". La actividad comenzará a las 12:30 horas y estará a cargo de María Fraile, dentro de la programación cultural de cuentacuentos prevista para este verano.
Por último, el Consistorio recuerda que son los últimos días para visitar la exposición de pintura de Óscar Fernández Morán en el Centro Cultural "Soledad González". La muestra podrá visitarse hasta el próximo 24 de julio en la sala de exposiciones del centro, en horario de lunes a sábado, de 9:00 a 14:00 horas.
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