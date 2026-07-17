Barcial del Barco acogerá un coloquio sobre los orígenes del protestantismo en la comarca de Benavente
La localidad acogió la primera iglesia evangélica de la zona, fundada en 1909 por un pastor inglés
El próximo domingo 19 de julio, a las 18:00 horas, el Edificio Multiusos de Barcial del Barco acogerá la charla coloquio "Cultos, misioneros y protestantes. Entre Barcial del Barco, Castrogonzalo y Benavente (1909 -1936)", impartida por Víctor Iturbe Martínez.
La conferencia ofrecerá un recorrido por la historia de la implantación del protestantismo evangélico en la comarca de Benavente. La investigación sitúa en Barcial del Barco la primera iglesia evangélica de la zona, fundada en 1909, a partir de la llegada del pastor inglés William Willis, quien inició una labor evangelizadora que posteriormente continuaron otros misioneros como Samuel Chapman y Arturo Salles, contribuyendo a la creación de comunidades evangélicas en Barcial del Barco, Castrogonzalo y, posteriormente, Benavente.
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