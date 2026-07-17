Aguilar de Tera da comienzo a sus populares fiestas en honor a Santa Marina

Aguilar de Tera comienza hoy sus fiestas patronales en honor a Santa Marina, una de las celebraciones más esperadas del verano en el Valle del Tera, que cada año reúne a cientos de vecinos y visitantes llegados tanto del municipio como de localidades de la comarca.

La programación arranca este viernes con vermú en el bar Triana y, a partir de las 18:00 horas, hinchables para los más pequeños. La noche estará marcada por la actuación de la mítica orquesta Top Lider, prevista para las 00:30 horas, seguida de la discoteca móvil Pulse con DJ Sharez Music.

El sábado 18, festividad de Santa Marina, se vivirá "el acto más representativo de las fiestas", en palabras de Carlos Martín, alcalde de la localidad. A las 12:30 horas se celebrará la misa solemne, en la que las mujeres del pueblo vestirán los tradicionales rodados y cantarán la misa y el ramo. Tras la procesión tendrá lugar el vermú, amenizado por la charanga Sin Copa. Ya por la tarde, el Mago Toño ofrecerá su espectáculo a las 19:00 horas. A las 21:30 horas se celebrará la tradicional cena popular, que por segundo año consecutivo contará con servicio de catering y ofrecerá un menú compuesto por muslo de pollo con guarnición. La jornada concluirá con la macrodiscoteca Diamond.

Las fiestas finalizarán el domingo con juegos populares a las 19:00 horas y, a partir de las 23:00 horas, una nueva sesión de la discoteca móvil Pulse con DJ Sharez Music, encargada de despedir las celebraciones.

Alba Mielgo, integrante de la comisión de fiestas desde 2019, reconoce que la organización "da mucho trabajo", aunque asegura que "las ganas siguen ahí". Destaca, además, que "viene mucha gente a las fiestas, tanto del propio pueblo como de fuera" y recuerda que "las fiestas de Aguilar siempre han sido un referente en la zona". Este año, además, el domingo coincidirá con la final del Mundial, una circunstancia que, según señala, "es algo chulo, si gana España, será doble celebración".

Tanto Carlos Martín, como el alcalde pedáneo Pedro García García, confían en que las celebraciones transcurran con normalidad, sin ningún altercado, y en que "la gente disfrute sobre todo". Ambos coinciden en que las verbenas siguen siendo el gran atractivo de unas fiestas que cada verano convierten a Aguilar de Tera en uno de los principales puntos de encuentro festivos de la comarca.

Carlota Fernández