Zamora en Pie convoca una nueva charla sobre la planta de biogás en Castrogonzalo

La plataforma Zamora en Pie celebrará en Castrogonzalo una nueva charla informativa para analizar el impacto que, según su documentación, generan las plantas de biogás en el entorno. El encuentro, tendrá lugar el día 23 en el local de convivencia municipal de la Plaza Mayor. Esta es la segunda sesión divulgativa organizada en la zona, tras una primera cita en la que las plataformas ya advirtieron de los efectos ambientales, sanitarios y sociales asociados a este tipo de instalaciones.

En el cartel anunciador de la actividad se representa una escena de carreras de cintas típicas de los quintos de Castrogonzalo, con jinetes a caballo yen este caso, público con mascarilla, sobre un fondo en el que se dibuja una planta de biogás con cúpulas y chimeneas. La planta prevista se situará en el desvío de la autovía A-6 hacia la Ruta de la Plata. La imagen combina elementos de la tradición local con la presencia de una instalación industrial, subrayando el contexto territorial en el que se plantea la eventual implantación de una planta de biometano en el municipio.

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La convocatoria, bajo el título "Charla informativa sobre planta de biogás Castrogonzalo (Zamora)", incluye la pregunta "¿Por qué no se informó al pueblo?" en referencia a por qué el Ayuntamiento no comunicó a los vecinos que había un proyecto en marcha. En el cartel figuran como entidades participantes Stop Biogás Comarca de Benavente, Plataforma Defensa del Valle y Zamora en Pie, que ya en la primera charla habían alertado sobre las consecuencias de las emisiones, los olores, el tráfico de camiones y el uso del digestato en otras plantas proyectadas o en exposición pública en la provincia. n