Controlado un incendio que ha afectado a casi 14 hectáreas en Rosinos de Vidriales

El incendio declarado en la tarde del 15 de julio en las inmediaciones de Rosinos de Vidriales quedó controlado, según información de la Junta de Castilla y León, apenas dos horas después de su inicio, gracias a la rápida actuación de los servicios de extinción

Según explicó a este periódico el alcalde de la localidad, Iván Alfonso Acedo, el fuego se habría originado, presuntamente, durante las labores agrícolas que realizaba una cosechadora en una finca situada entre las localidades de Bercianos de Vidriales y Tardemézar de Vidriales. Las primeras hipótesis apuntan a que unas chispas procedentes de la maquinaria prendieron unos rastrojos y, favorecidas por el viento, las llamas avanzaron rápidamente en dirección a Rosinos de Vidriales. No obstante, las causas del incendio continúan bajo investigación.

El alcalde destacó la rapidez con la que actuaron los medios de extinción, aunque, antes de su llegada, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a combatir el fuego con tractores, cubas de agua y gradas, logrando contener su avance. “Los vecinos contuvieron el incendio hasta que llegaron los servicios de extinción”, señaló.

Las llamas llegaron a cruzar la carretera y alcanzaron las inmediaciones de la localidad, aunque finalmente pudieron ser detenidas “a las puertas del pueblo”, sin causar daños personales ni en viviendas.

Hasta la zona se desplazaron, entre otros medios, un helicóptero, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer y cinco agentes medioambientales.

Miguel Ángel Furones, agente medioambiental encargado de la dirección de la extinción del incendio, explicó que el aviso se recibió en torno a las 18:00 horas del 15 de julio y confirmó que durante la mañana de este jueves los trabajos se centraron en la vigilancia de algunos puntos calientes que permanecían activos. “Lo conseguimos cortar a las puertas del pueblo”, afirmó.

Furones insistió en que la investigación sobre el origen del incendio sigue abierta y recordó la importancia de extremar la precaución durante las labores agrícolas en esta época del año.

Según recoge el apartado de Medio Ambiente de la página web de la Junta de Castilla y León, durante la campaña de alto riesgo de incendios existen limitaciones para el uso de maquinaria agrícola capaz de generar chispas o calor, así como franjas horarias en las que su utilización está restringida para reducir el riesgo de incendios forestales.

Por su parte, el alcalde lanzó un mensaje de prudencia de cara al verano para evitar nuevos incendios en un periodo especialmente delicado por las altas temperaturas y el riesgo extremo de propagación.

Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el incendio se inició a las 16:45 horas del 15 de julio y quedó controlado a las 18:30 horas del mismo día. En las labores de extinción participaron un total de 16 medios. La superficie afectada se estima en 13,81 hectáreas, de las que 13,61 corresponden a terreno agrícola y 0,2 hectáreas a superficie forestal arbolada.