El PSOE acude a Transparencia para poder conocer cuánto han costado las fiestas de Benavente

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una queja formal ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León por la negativa del Ayuntamiento a entregar documentación relacionada con gastos de festejos a fin de conocer lo que han costado las fiestas benaventanas.

La portavoz del PSOE, Patricia Martín Guerra, argumenta en su petición ante el Comisionado que desde hace meses se solicitan sin éxito diversos expedientes y documentos necesarios para ejercer la labor de fiscalización, una situación que, según detalla, se ha convertido en un obstáculo constante para el trabajo de los concejales de la oposición.

El Grupo Socialista detalla que entre la información solicitada se encuentran copias digitalizadas de documentos vinculados a partidas presupuestarias relacionadas con festejos, como facturas proforma, presupuestos, propuestas de gasto, disposiciones, reconocimientos de obligación y órdenes de pago.

Peticiones completas

En el escrito se especifica que estas solicitudes afectan a partidas destinadas a actividades populares y programas festivos. El documento recoge textualmente peticiones de copia digitalizada de los documentos relativos factura proforma o presupuesto, propuesta de gasto, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la partida presupuestaria, y también copia digitalizada de los documentos relativos; factura proforma o presupuesto, propuesta de gasto, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago de la partida presupuestaria de fiestas populares y festejos.

Martín denuncia que, en los casos en los que se ha proporcionado alguna información, esta ha sido entregada de forma extemporánea, obligando a los concejales a desplazarse físicamente al consistorio para consultarla en la Secretaría de Alcaldía, "en fechas y horarios fijados unilateralmente".

El Grupo Socialista solicita al Comisionado de Transparencia que inste al Ayuntamiento de Benavente a facilitar de manera inmediata toda la documentación pendiente en un plazo máximo de cinco días, así como a garantizar que cualquier solicitud futura sea atendida en ese mismo periodo. Además, exige que la información se remita en formato digital al correo electrónico del solicitante, tal como permite la normativa de transparencia.