Pobladura del Valle somete a información pública un desguace de vehículos de 4,4 hectáreas

El Ayuntamiento de Pobladura del Valle somete a información pública durante 20 días la solicitud de autorización para instalar un desguace de vehículos en ocho parcelas del polígono 502, clasificadas como suelo rústico común que ocupará algo más de cuatro hectáreas. El conjunto de fincas colindantes que suma 43.723 metros cuadrados, con topografía plana y usos agrarios previos, destinadas a conformar un único recinto para el proyecto.

El emplazamiento se sitúa al suroeste del núcleo urbano, separado de zonas residenciales y conectado mediante un camino rural con acceso directo desde la carretera provincial ZA‑P‑2551. Este entorno se describe como alejado de áreas urbanas y rodeado de fincas agrícolas: "Núcleo de uso excepcional sobre suelo rústico alejado del propio núcleo urbano (…) y de cualquier otro área de naturaleza urbana del entorno" .

El impacto territorial del proyecto se centra en la transformación de suelo rústico agrario en un recinto industrial vinculado al tratamiento de vehículos fuera de uso. La superficie de la parcela principal destinada a campa en primera fase asciende a 10.799 metros cuadrados. Uno de los elementos clave del impacto es la gestión del saneamiento y abastecimiento. El informe municipal previo exigió aclarar cómo se resolverían estas dotaciones, señalando que debían cuantificarse para valorar si "menoscaban los servicios urbanísticos municipales" . La memoria técnica señala que la instalación dispondrá de abastecimiento, saneamiento conectado a redes municipales, suministro eléctrico y alumbrado, ejecutados durante la construcción de la nave.

Red pluvial

El drenaje de aguas pluviales constituye otro punto crítico del impacto. La documentación incluye un cálculo completo de la red pluvial, dimensionada para una intensidad de 90 mm/h y un coeficiente de escorrentía de 0,95 propio de superficies de hormigón. El caudal estimado para la campa es de 923,31 litros por segundo, lo que obliga a proyectar un colector de 500 mm y un tanque de tormentas para evitar sobrecargar la red municipal: "el diámetro del colector de acometida (…) es superior al diámetro del colector municipal (…) se proyectará (…) un tanque de tormentas que permita amortiguar las avenidas de pluviales", recoge la documentación.

En materia de compatibilidad ambiental y urbanística, la memoria de la actuación sostiene que el uso previsto mantiene la naturaleza rústica del terreno, garantiza el carácter aislado de las construcciones y evita la formación de un nuevo núcleo de población. También señala que el recinto se sitúa en suelo rústico común, sin afecciones de protección natural, cultural o infraestructural.

El impacto sobre el tráfico se limita al acceso por camino rural y la conexión con la carretera provincial, vía utilizada por naves industriales y explotaciones agrícolas. La documentación no especifica número de vehículos diarios, pero sí indica que el acceso está habilitado para tráfico rodado y que la instalación deberá integrarse en la malla urbana en cuanto a servicios básicos.

El proyecto incluye una nave vinculada al uso, zonas de gestión y una campa exterior para almacenamiento y tratamiento de vehículos, con instalaciones complementarias como redes separativas de pluviales, balsas de retención y sistemas de control de vertidos accidentales.