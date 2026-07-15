Fauna silvestre
Pacma carga contra la Junta por los ciervos abatidos por furtivos en Fuente Encalada
El partido animalista Pacma ha cargado contr ala Junta tras la denuncia pública de vecinos de Fuente Encalada por el abatimiento de dos ciervos por furtivos en el término. Pacma sostiene que la comunidad autónoma "vuelve a fallar a su fauna silvestre" y vincula la proliferación de episodios de furtivismo con lo que considera una gestión insuficiente de la vigilancia en el territorio.
"En lugar de proteger nuestra fauna silvestre el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco pretende aprobar el uso de visores térmicos y nocturnos para la actividad cinegética, una medida que facilitará la localización de animales en condiciones de oscuridad y aumentará la presión sobre una fauna ya gravemente castigada", dice la formación política.
Pacma encuadra este nuevo episodio en su campaña de denuncia sobre la realidad de la caza en la comunidad, utilizando etiquetas como “Stop Caza” y “La verdad de la caza” en sus mensajes públicos, con el objetivo de visibilizar lo que considera una presión excesiva sobre la fauna silvestre y reclamar una política que priorice la protección frente a la actividad cinegética.
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