Mañueco reivindica en Friera el legado político y humano de Dionisio García Carnero

El Partido Popular ha celebrado esta tarde en Friera de Valverde, localidad natal del senador Dionisio García Carnero, un acto de homenaje con motivo del primer aniversario de su fallecimiento, desarrollado junto a la iglesia del pueblo y precedido por la proyección de un vídeo sobre la trayectoria política y personal del dirigente zamorano.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, abrió su intervención subrayando que el acto se celebraba “por encima de todo” desde la amistad y el cariño hacia Dionisio García Carnero, y se dirigió de manera especial a su hija Marta y a toda la familia, a quienes reconoció que este no era “un momento fácil” tampoco para las numerosas personas que le recuerdan.

Fernández Mañueco destacó la sonrisa del senador, a quien definió como “hombre afable, también pícaro, pero de hombre sincero, de hombre de esta tierra”, aludiendo a la fotografía que presidía el acto y que, según dijo, “ha cogido bien el gesto” del político zamorano, paisano de Friera, de Benavente y de Zamora, muy ligado a su origen rural.

"Capacidad para enseñar"

El presidente autonómico recordó la profesión de García Carnero como maestro, “profesor, docente, como se le quiera denominar”, y subrayó su capacidad para enseñar “con sus palabras, con su ejemplo y con sus actos”, una labor de la que, afirmó, “estábamos todos aprendiendo con él cada día”, citando expresamente a dirigentes del partido como Fernando Martínez-Maíllo, Pilar y José María Barrios, además de reconocerse personalmente en deuda con su ejemplo.

Fernández Mañueco incidió en la dimensión de Dionisio García Carnero como auténtica institución política, con presencia en el Ayuntamiento de Benavente, la Diputación Provincial y el Senado, y puso el foco en su papel en Iberoamérica, donde, según relató, responsables del Gobierno de España comprobaban que el senador “representaba a España entera” y era “una persona querida por toda la derecha de Iberoamérica”.

Depositand / PP

El presidente de la Junta quiso resaltar también la faceta menos conocida de García Carnero en la Fundación Humanismo y Democracia, donde impulsó proyectos vinculados a la libertad, la igualdad, la justicia y la mejora de la vida de las personas, especialmente en el ámbito educativo y en iniciativas tan concretas como “llevar agua a donde no había agua corriente”, ejemplo de su compromiso con el servicio público y la ayuda a quienes más lo necesitan.

Fernández Mañueco afirmó que Dionisio García Carnero dejó “un ejemplo muy grande” y lamentó que “se nos fue antes de tiempo”, expresando el deseo de que hubiera podido disfrutar físicamente del homenaje. Para concluir, trasladó un “beso” a Marta y a toda la familia, les animó a sentirse orgullosos de Dionisio y aseguró que los presentes representaban a “decenas y decenas y miles de personas en toda España y en Iberoamérica” que comparten el recuerdo de “ese Dionisio, de esa sonrisa de hombre de esta tierra, de hombre sincero, de hombre cabal”.

"El reconocimiento más merecido de la provincia"

El presidente del PP de Zamora, José María Barrios, se mostró emocionado tras la proyección del vídeo y explicó que el acto pretendía ser un homenaje “sincero, sencillo, como era Dionisio”, al que definió como la persona que más merecía un reconocimiento “en este partido y en esta provincia”, comenzando su discurso con agradecimientos a todos los asistentes.

Barrios tuvo palabras de agradecimiento especial para quienes se desplazaron desde fuera de la provincia, citando al secretario general del PP en Castilla y León y presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, y al propio Alfonso Fernández Mañueco, “nuestro presidente del Gobierno de Castilla y León y presidente del partido en Castilla y León”, de quienes destacó que “siempre que tenemos algo importante en Zamora, están aquí”.

Jose María Barrios, presidente provincial del PP, durante su intervención. / PP

El dirigente provincial quiso dedicar el homenaje, además de a Dionisio García Carnero, a tres personas de su entorno familiar: Milagros, su esposa, que no pudo asistir; Marta, su hija; y Gonzalo, su nieto, de quien recordó que el senador, inicialmente reticente a la idea de ser abuelo, cambió por completo cuando nació el niño y se mostró “muy enamorado de él”, reflejo de su faceta más personal.

Barrios evocó unas palabras de Milagros tras el fallecimiento de García Carnero, cuando definió a su marido como “todo un caballero”, expresión que el presidente provincial consideró que lo describía “perfectamente”, aunque añadió que Dionisio “era más cosas”, como demostraba el vídeo proyectado, en el que se evidenciaba que era “querido por mucha gente”.

En su intervención, Barrios repasó el entorno político de García Carnero a través de las personas que aparecían en el vídeo: el senador José Manuel Barreiro, de quien Dionisio decía que era “muy listo”; el expresidente del Senado Pío García-Escudero, al que el homenajeado le presentó hace años advirtiéndole de que sería “una persona importante”; y el exministro y exvicepresidente del Gobierno Javier Arenas, de quien recomendaba “tomarse un café” siempre que fuera posible porque “se aprende mucho”.

El presidente del PP de Zamora mencionó también a la actual portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, y a la exsecretaria general del partido, Cuca Gamarra, con quien Dionisio mantenía “una amistad especial” y que quiso participar en el homenaje mediante la grabación de un vídeo, al igual que el presidente nacional del PP, cuya agenda, señaló Barrios, no le impidió encontrar “un ratito” para enviar su mensaje.

Políticos y vecinos asistentes al acto. / PP

Barrios reservó un lugar destacado para la líder venezolana María Corina Machado, a quien describió como “una líder venezolana” que “tenía que ser la presidenta de Venezuela en estos momentos” y que valoraba “todo el apoyo que Dionisio le dio al pueblo venezolano”, especialmente por su trabajo “por la libertad de los venezolanos, por los derechos humanos y por la democracia de ese pueblo y de algunos otros de su entorno”, motivo por el que también grabó un vídeo en una visita al Senado.

El dirigente provincial subrayó la sencillez de García Carnero, capaz de pasar de “estar echando la partida en Friera o atendiendo su huerto” a “codearse con líderes políticos internacionales”, y situó en esa dualidad “la grandeza de Dionisio”, a quien conoció en 1999, presentado por Pilar en la antigua sede del partido en Vistalegre, donde el senador utilizaba un pequeño despacho.

Barrios recordó que, aunque entonces no estaba afiliado al Partido Popular, Dionisio le acogió “como si lo fuera”, y rememoró cómo, tras interesarse por la situación en Morales, donde él era concejal, le trasladó su confianza en la propuesta de Pilar para que se incorporara a la Diputación, con la frase: “Yo no te conozco, pero si Pilar me lo dice, será que confía en ti. Así que por mí no hay ningún problema”.

El presidente provincial relató que aquella conversación terminó con una advertencia de García Carnero: “A partir de hoy que no os vean juntos”, frase que entonces no entendió y que identificó como uno de sus primeros aprendizajes políticos junto al senador. También explicó que, mientras Pilar le llamaba “presidente”, él prefería dirigirse a Dionisio como “maestro”, en referencia tanto a su profesión como a su capacidad para enseñar.

El evento se ha desarrollado junto a la iglesia de Friera de Valverde. / PP

Barrios destacó el “buen oficio y buen olfato en la política” de García Carnero, cualidades que consideró “muy importantes” en este ámbito, y afirmó que cada conversación con él era una oportunidad para aprender, porque le gustaba escucharle y estaba convencido de que al senador le agradaba que le llamara “maestro”, sin que nunca hubiera discrepancias sobre esa forma de trato.

El presidente del PP de Zamora señaló que Dionisio García Carnero “dio mucho a este partido, a un partido al que amaba de verdad”, y reconoció que “el partido no siempre le correspondió”, en línea con lo expresado por Javier Arenas en el vídeo. Concluyó su intervención deseando que el homenaje sirviera como muestra de gratitud “de todos, de los que estamos aquí y de muchos que no han podido venir”, y cerró con un “Gracias, maestro. Muchas gracias”.

"Defensor de nuestras raíces"

El acto se cerró con unas breves palabras del alcalde de Friera de Valverde, Lázaro Zarza, quien agradeció la presencia del presidente de la Junta en “este gran pueblo, que es Friera de Valverde”, y dio la bienvenida a vecinos, autoridades y familiares del senador, subrayando que la convocatoria respondía “al corazón y la memoria” en el primer aniversario de la muerte de “un hombre extraordinario”.

Zarza definió a Dionisio García Carnero como un vecino ejemplar y “amigo comprometido con Friera de Valverde”, además de “gran diputado en Zamora y senador en Madrid”, y destacó que su vida fue “un testimonio de servicio público”, recordando que desde las “más altas tribunas del Estado” defendió “con orgullo nuestras raíces” y “nunca olvidó de dónde venía”.

El alcalde afirmó que el legado del senador “no se mide en discursos, sino en el cariño que sembró”, y subrayó que su puerta “siempre estuvo abierta”, enseñando que “la política sirve para transformar la vida de la gente común”. Añadió que, aunque Dionisio ya no está físicamente, “su ejemplo sigue vivo en cada rincón de Friera de Valverde” y permanece su “rectitud, su entrega y su profunda calidad humana”.

Zarza trasladó un abrazo “más cálido” a la familia —Marta, Toño y el resto de allegados—, asegurando que “vuestro dolor es el nuestro” y que el pueblo “no olvidará a quienes lo honraron”, porque el nombre de Dionisio “ya es eterno en nuestra historia”. Concluyó agradeciendo la presencia de todos en un acto “tan bonito” que, según dijo, el senador “se lo merecía”, y dio de nuevo la bienvenida a los asistentes a “este querido pueblo”.