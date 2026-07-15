Campo
El lobo mata siete ovejas en una explotación próxima a la A-6 en Paradores de Castrogonzalo
Los animales se encontraban fuera de la nave donde estaba la mayor parte del rebaño
Un ataque del lobo se cobró este fin de semana la vida de siete ovejas en una explotación ovina ubicada en Paradores de Castrogonzalo. El cánido pudo acceder al interior de la finca y atacó a las ovejas que se hallaban en el exterior de la explotación, según ha podido saber este periódico.
La mayor parte del ganado estabulado estaba en el interior de la nave, lo que evitó que el lobo provocara una masacre mayor en el rebaño. El ataque ocurrió de madrugada y la explotación ha denunciado el suceso ante la administración regional para poder realizar la reclamación pertinente al seguro.
Se da la circunstancia de que la explotación se encuentra muy cerca de la autovía A-6, aunque no son infrecuentes los ataques del lobo en Tierra de Campos.
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