Sucesos
Conductor denunciado en Benavente por circular bajo los efectos de drogas tras un control policial conjunto
Los agentes de la Policía y la Guardia Civil inmovilizaron el vehículo tras realizar un test
La Policía Local de Benavente y la Guardia Civil han intervenido de forma conjunta ante un caso de conducción negligente detectado en el término municipal de Benavente, según un comunicado difundido por el Ayuntamiento. La coordinación entre ambos cuerpos permitió localizar a un conductor que circulaba de manera contraria a las normas básicas de seguridad vial.
Tras la identificación del vehículo y de su ocupante, se procedió a la realización de las pruebas reglamentarias para determinar la posible presencia de sustancias prohibidas en el organismo del conductor, lo que se confirmó poco después. Por ello se formuló denuncia y se procedió a la inmovilización del vehículo”. Esta actuación se enmarca en los procedimientos habituales de control cuando se constata la influencia de drogas en la conducción, con la apertura del expediente sancionador correspondiente.
Conducir bajo los efectos de las drogas, según se recoge en la nota, reduce la capacidad de reacción, altera la percepción y aumenta de forma significativa la probabilidad de provocar un accidente, con el consiguiente peligro para la integridad del propio conductor y del resto de usuarios de la vía, incluidos otros conductores y peatones.
Campaña
La Policía Local de Benavente está desarrollando entre el 13 y el 19 de julio una campaña especial de control de alcoholemia y drogas. El objetivo de esta iniciativa es prevenir conductas de riesgo, reforzar la seguridad vial y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener una conducción responsable, especialmente en periodos en los que se incrementa la movilidad y el tráfico en las vías urbanas y periurbanas.
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