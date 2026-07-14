Teatro de Calle 2026 convierte Benavente en escenario urbano durante tres noches

El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Cultura, ha anunciado el inicio del ciclo de teatro de calle incluido en el programa municipal “Verano Cultural 2026”, que se desarrolla durante el periodo estival en la ciudad. Las tres funciones del ciclo de teatro de calle son de carácter gratuito y están dirigidas a todos los públicos

La primera representación del ciclo será “Latas”, de la compañía D’Click, programada para este martes en el Teatro Reina Sofía a las 19.00 horas. El espectáculo se enmarca en la línea del teatro de calle contemporáneo y constituye una propuesta de "circo en bruto".

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Mañana miércoles, 15 de julio, será el turno de “Eirenē”, montaje de la compañía La Troupe Malabó, que se representará en la Plaza Mayor a las 22.30 horas. El ciclo se cerrará el jueves 16 de julio con “Big Dancers”, espectáculo itinerante de la compañía El Carromato, previsto a las 22:30 horas. La puesta en escena recorrerá el itinerario comprendido entre la Plaza de Santa María y la Plaza Mayor, pasando por la calle de los Herreros.