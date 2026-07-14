Disciplina urbanística
La retirada de una cubierta ilegal en Benavente pone fin a ocho años de litigio urbanístico
La propiedad cumple una sentencia firme y desmonta la estructura en suelo rústico frente al Prado de las Pavas dentro del mes de prórroga concedido
La retirada de la cubierta provisional levantada sobre una antigua casa de labranza en suelo rústico frente al Prado de las Pavas se ha completado dentro del plazo de un mes ampliado autorizado por el Ayuntamiento a petición de la propiedad. La actuación acometida ahora pone fin a un largo proceso de ejecución judicial iniciado tras la sentencia firme que ordenaba la demolición de la estructura y la reposición del terreno a su estado original. La estructura desmontada había sido instalada hace ocho años como medida cautelar mientras se resolvía un procedimiento contencioso-administrativo sobre la legalidad de las obras realizadas en la parcela.
El inmueble, de adobe y situado en zona inundable, fue objeto de un expediente de disciplina urbanística al comprobarse que las intervenciones excedían lo declarado inicialmente como simples trabajos de limpieza y retejo.
El procedimiento judicial confirmó la validez de las órdenes municipales que exigían la eliminación de la cubierta, el aumento de volumen y edificabilidad, así como de un tendejón anexo de unos 50 metros cuadrados. La resolución firme ratificó los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y estableció un plazo de dos meses para ejecutar la demolición bajo la dirección de personal técnico competente.
Prórroga de un mes
La ampliación de plazo, solicitada por la propiedad antes del vencimiento del término inicial, fue concedida por el Ayuntamiento por un máximo de un mes, atendiendo a la dificultad para contratar empresas especializadas en los trabajos de desmontaje. El nuevo límite se fijó hasta el 1 de julio de 2026, fecha en la que la cubierta debía quedar completamente retirada.
La ejecución se ha realizado dentro del periodo ampliado, evitando así la intervención forzosa prevista en caso de incumplimiento. Con la eliminación de la estructura, se da cumplimiento íntegro a la sentencia firme y se restablece la legalidad urbanística en la finca rústica afectada.
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