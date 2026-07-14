IU denuncia daños sin reparar tras la apertura de una clínica privada en la avenida El Ferial en Benavente

IU ha expresado su desacuerdo absoluto con la forma en que se han desarrollado las obras vinculadas a la apertura de la nueva clínica privada de Recoletas en la Avenida El Ferial. La formación sostiene que tanto la empresa promotora como el Ayuntamiento han procedido de manera inadecuada durante la ejecución de los trabajos, que culminaron recientemente con la inauguración del centro sanitario.

Según un comunicado emitido por la formación, en el transcurso de las obras se han producido "graves deterioro" en las aceras y en los jardines adyacentes, afectaciones que IU considera especialmente relevantes por tratarse de espacios públicos de uso cotidiano. Según la coalición una parte de la acera ha sido reparada, pero aún permanecen "varios tramos sin reparar", lo que, a su juicio, evidencia una entrega de obra incompleta.

IU afirma que antes de finalizar los trabajos deberían haberse restaurado íntegramente tanto las aceras como los jardines, y que, al no haberse hecho, el Ayuntamiento tendría que haber exigido responsabilidades a la empresa responsable. La formación señala que no comprende la postura de Recoletas, pero subraya que entiende "mucho menos" la del Ayuntamiento, al que reprocha haberse sumado a la inauguración de la clínica sin solicitar explicaciones ni compensaciones por los daños ocasionados en la vía pública.

"Defensa de intereses privados"

En su comunicado, IU plantea una pregunta dirigida al equipo de gobierno municipal sobre qué intereses está defendiendo: si los de los habitantes de Benavente o los de una empresa privada que, según la formación, va a obtener beneficios económicos mediante la prestación de servicios sanitarios. La agrupación considera que la presencia institucional en la inauguración, pese a los desperfectos no reparados, resulta especialmente llamativa en este contexto.

Detalle de un tramo de acera en El Ferial. / J. A. G.

Izquierda Unida exige la reparación inmediata de todos los daños detectados y apela al "sentido común" para evitar tener que acudir nuevamente a instancias superiores con el fin de forzar la restauración total de lo deteriorado. La formación recuerda que ya en otras ocasiones se ha visto obligada a recurrir a procedimientos administrativos para garantizar la restitución de espacios públicos afectados por obras privadas, y advierte de que está dispuesta a hacerlo de nuevo si no se actúa con rapidez.