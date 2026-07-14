Igor G. Vico presenta su thriller "Lo que vuelve" en la Feria del Libro de Benavente

El escritor vizcaíno Igor G. Vico presentará y firmará su cuarta novela de ficción, Lo que vuelve, en la Feria del Libro de Benavente el próximo 7 de agosto, a partir de las 19.45 horas. El acto se celebrará en la Feria ubicada en el Paseo de Soledad González, en Benavente, en el marco de la programación literaria de este certamen. "Tras la buena acogida cosechada durante los primeros meses de su publicación, el escritor vizcaíno Igor G. Vico, ganador del I Premio de Relatos Cortos Feria del Libro de Benavente de 2025, presentará y firmará su cuarta novela de ficción Lo que vuelve el 7 de agosto en la Feria del Libro de Benavente, a partir de las 19.45 horas", ha anunciado en un comunicado.

La obra Lo que vuelve se define como una historia de amor y suspense que se desarrolla en Gezalaga, una localidad costera de Euskadi. En este escenario ficticio, tres protagonistas muy diferentes se ven afectados por unas inexplicables oleadas de migrantes que llegan desde el mar, lo que sitúa la inmigración como uno de los ejes centrales del relato. Lo que vuelve "es una historia de amor y suspense que se desarrolla en Gezalaga, una localidad costera de Euskadi, donde tres protagonistas muy diferentes se ven afectados por unas inexplicables oleadas de migrantes que llegan desde el mar".

El libro plantea una reflexión sobre cuestiones consideradas universales, entre ellas la enfermedad mental, la violencia sexual, la migración, el terrorismo, los traumas del pasado, la muerte digna, el amor en todas sus acepciones, la justicia y la falta de escrúpulos. El autor articula estos temas mediante recursos propios del suspense, con el objetivo de indagar en la conducta humana y en la sociedad occidental desde una perspectiva crítica, según se recoge en la información difundida sobre la novela.

Personajes

Entre los personajes principales, Dolores es una mujer cuya enfermedad amenaza sus recuerdos y que mata el tiempo paseando por el puerto de Gezalaga, el pueblo pesquero de Euskadi en el que se ha criado. En ese mismo lugar vio partir el barco de su único amor antes de que naufragara en alta mar, un hecho que marca su biografía y se integra en la trama de la novela. "La enfermedad amenaza los recuerdos de Dolores, que mata el tiempo paseando por el puerto de Gezalaga, el pueblo pesquero de Euskadi en el que se ha criado y en el que vio partir el barco de su único amor antes de que naufragara en alta mar".

Otro de los protagonistas, Arturo, busca en la política los triunfos que no obtuvo en una vida condicionada por un atentado terrorista. Ese ataque le costó la vida a su madre y supuso la amputación de una pierna, elementos que configuran su trayectoria personal y su papel en la narración.

La tercera protagonista, Nora, se presenta como una negacionista convencida a la que un anuncio provoca el resurgir de los fantasmas del pasado que creía olvidados. Ese detonante reactiva recuerdos y conflictos que se desarrollan a lo largo de la obra y que se vinculan con los temas de memoria y trauma señalados en la sinopsis oficial. “Nora es una negacionista convencida a la que un anuncio le provoca que resurjan todos los fantasmas del pasado que creía olvidados en los recodos de la memoria.”

Estos tres personajes, descritos como traumatizados, convergen en un ambiente opresivo marcado por las extrañas oleadas de migrantes que llegan a través del mar. En ese contexto deberán descubrir “qué es lo que vuelve” en un viaje emocional y lleno de suspense y acción, según la información facilitada sobre el contenido de la novela.