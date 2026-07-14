Un estudio hepático del Benavente Norte, entre los mejores de un congreso internacional en Braga

La enfermera e investigadora Esther Fernández Corral ha presentado en Braga (Portugal) los avances del proyecto de detección precoz de enfermedad hepática crónica desarrollado en la Zona Básica de Salud Benavente Norte. La intervención tuvo lugar en un congreso internacional celebrado el pasado mes de mayo, en el que expuso los resultados parciales del estudio iniciado en 2025 y basado en 387 pacientes seleccionados, cuyos datos ya han sido incorporados en la plataforma científica de la Universidad de León.

Fernández Corral explicó que estos resultados parciales forman parte del proceso académico que debe seguir como doctoranda en Enfermería dentro del programa de doctorado de la Universidad de León, que le remite periódicamente formaciones y convocatorias científicas. Entre ellas figuraba el congreso internacional de Braga, al que decidió presentarse con el apoyo de su director y codirector de tesis.

La investigadora señaló que su propuesta fue seleccionada entre 20 ponencias escogidas de un total aproximado de 250 participantes, un hecho que supuso un impulso para la visibilidad del proyecto. En su intervención expuso la trayectoria del estudio sobre enfermedad hepática crónica en Benavente Norte, en un foro multidisciplinar con comunicaciones en inglés, francés y portugués, y con presencia de profesionales de distintos países.

Patología silenciosa

El proyecto despertó especial interés por centrarse en una patología silenciosa, ya que la enfermedad hepática crónica puede tardar años en manifestarse y no presenta dolor en sus fases iniciales. Fernández Corral destacó la importancia de la detección precoz, basada en analíticas, cuestionarios y medidas antropométricas rutinarias, procedimientos que el equipo de Atención Primaria realiza a diario.

Tras la presentación, la Universidad de Paulo trasladó una invitación formal al equipo de Benavente Norte para compartir la metodología del estudio, dado el interés de su departamento de Medicina en replicar un proyecto similar. Fernández Corral ha explicado que este reconocimiento supone un impulso para continuar creciendo desde un ámbito local, donde el desarrollo de iniciativas científicas resulta más complejo.

Igualmente ha subrayado el apoyo recibido por parte de la población, compañeros y responsables sanitarios, y recordó que los pacientes identificados con riesgo en los resultados parciales continúan bajo vigilancia desde Atención Primaria. Este seguimiento evita derivaciones innecesarias y refuerza el papel de los equipos locales en la detección temprana de patologías crónicas.

También ha expresado u intención de que el proyecto pueda extenderse a la zona básica de Benavente Sur y, posteriormente, alcanzar una dimensión autonómica. Así, ha señalado que el avance será progresivo y que el siguiente paso será la obtención de los resultados totales del estudio, que permitirán completar la evaluación científica iniciada en 2025.

Fernández Corral ha insistido en que el reconocimiento internacional no es un logro individual, sino del equipo de Benavente Norte y de todas las personas que han apoyado el proyecto desde su inicio, incluidos usuarios, profesionales y responsables sanitarios. Agradeció el respaldo recibido y reiteró su compromiso con la continuidad de la investigación.