Aprobada la rehabilitación integral del puente entre Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa

La Diputación de Zamora ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación del puente de la carretera ZA‑P‑2551 entre Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa, una intervención valorada en 994.443,26 euros destinada a garantizar la seguridad y mejorar la conservación de esta infraestructura viaria.

La actuación, financiada con Fondos Propios 2026, permitirá rehabilitar de forma integral una de las infraestructuras más relevantes de la red provincial, con el objetivo de prolongar su vida útil y asegurar su funcionalidad en las próximas décadas.

El proyecto entra ahora en un periodo de información pública de veinte días hábiles, durante el cual podrán presentarse alegaciones. Si no se registran reclamaciones, quedará aprobado definitivamente, permitiendo avanzar hacia la licitación y ejecución de las obras.

Conexión estratégica

El puente se ubica entre los puntos kilométricos 3+050 y 3+920 de la carretera ZA‑P‑2551 y constituye una infraestructura estratégica que comunica Pobladura del Valle con Fresno de la Polvorosa, Morales de Rey y Vecilla de la Polvorosa, salvando el Arroyo del Canal de Ondín y el río Órbigo.

La estructura cuenta con 870 metros de longitud y 6 metros de anchura, dos carriles de 2,50 metros, aceras laterales de medio metro y barandillas metálicas. Se apoya sobre 82 pilas y dos estribos, distribuidos en 83 vanos, lo que refleja su envergadura y complejidad.

Las inspecciones técnicas han detectado diversas patologías derivadas del paso del tiempo, la humedad y las filtraciones, que han provocado oxidación en elementos metálicos, deterioro del hormigón y desgaste del firme y del sistema de drenaje.

Para corregir estas deficiencias, el proyecto prevé la eliminación del óxido mediante limpieza a alta presión y la aplicación de tratamientos anticorrosivos de alta durabilidad en todos los elementos metálicos.

Acceso al puente hacia Pobladura del Valle. / D. Z.

También se actuará sobre el tablero del puente, mejorando su impermeabilización, sellando fisuras, instalando nuevas juntas de dilatación y renovando el firme para impedir futuras filtraciones hacia los elementos estructurales.

La intervención incluye la reparación de pilas, estribos y aletas, el saneamiento del hormigón afectado, la restauración de la cara inferior del tablero y la reparación de la barandilla metálica y sus anclajes.

Otra actuación destacada será la instalación de nuevos sumideros y un sistema de drenaje más eficiente, que permitirá evacuar correctamente el agua de lluvia y evitar su impacto sobre la estructura.

Las obras contemplan además el fresado y reposición del pavimento en el puente y sus accesos, la renovación de las juntas de calzada, la eliminación de vegetación en la base de las pilas y la reposición de la señalización horizontal y vertical afectada.

Otra imagen del viaducto en el que se aprecia su deterioro. / D. Z.

El proyecto se articula en nueve líneas principales de actuación: estructura metálica, cara inferior del tablero, pilas y estribos, impermeabilización, juntas de dilatación, drenaje, barandilla, firme en accesos y acondicionamiento de pilas.

La intervención incorpora medidas de protección ambiental para evitar afecciones al cauce del río Órbigo, un plan de gestión de residuos y un Plan de Mantenimiento que permitirá realizar un seguimiento periódico del estado del puente tras la obra.