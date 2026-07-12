Furtivismo en Fuente Encalada: dos ciervos muertos y un animal agonizando durante horas

Dos ciervos han aparecido abatidos esta mañana en las inmediaciones de Fuente Encalada, según la información remitida por un vecino del municipio. Uno de los animales fue hallado ya sin vida, mientras que el segundo permaneció herido y agonizando durante horas, sin que pudiera aplicarse ningún protocolo para evitar su sufrimiento. El vecino ha descrito la escena como “de enorme dureza” y ha explicado que generó “indignación y tristeza entre quienes la presenciaron”.

El hallazgo pone de manifiesto la gravedad del furtivismo en la comarca y la necesidad de reforzar la vigilancia en el medio natural. La persona que trasladó la información subrayó que “la falta de control en los montes está permitiendo que situaciones como esta se repitan”, y ha reclamado una actuación inmediata para frenar estos episodios.

La información recibida insiste en la urgencia de incrementar la presencia de patrullas de los agentes medioambientales y del SEPRONA, así como en intensificar los controles sobre la actividad cinegética. El vecino considera imprescindible “perseguir con firmeza el furtivismo para evitar que hechos tan graves vuelvan a producirse”, especialmente en un entorno que ya ha sufrido daños severos en los últimos años.

Visores nocturnos

También se plantea la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre el uso de tecnología aplicada a la actividad cinegética, como visores térmicos y nocturnos, cuyo empleo podría estar facilitando la localización de fauna silvestre en condiciones que vulneran la normativa vigente.

Los montes de la comarca continúan recuperándose de los incendios registrados en la Sierra de la Culebra y en Molezuelas, que afectaron de manera significativa a la fauna silvestre. El vecino recuerda que “los animales ya sufrieron bastante con aquellos desastres” y advierte de que estas nuevas actuaciones ilegales ponen en riesgo la biodiversidad y el patrimonio natural de la zona.

Imagen del ungulado herido que agonizó durante horas / Cedida

El suceso no es aislado. En días recientes aparecieron otros ciervos abatidos ilegalmente en el término municipal de Cabañas de Tera, lo que evidencia una sucesión preocupante de episodios en la comarca. Según el vecino, “la situación está empeorando y requiere medidas inmediatas” para evitar que continúe la tendencia.

La protección de la fauna silvestre exige vigilancia, control y una mayor presencia sobre el terreno. La información remitida concluye que solo reforzando las patrullas y la supervisión de los montes será posible evitar que escenas como esta vuelvan a repetirse y garantizar la conservación del patrimonio natural de la comarca.