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Un choque entre dos vehículos deja a una persona herida en Castrogonzalo

Aunque se encuentra consciente, la víctima ha necesitado asistencia sanitaria en el lugar de los hechos

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL / SACYL - Archivo

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O. C.

A las 15.30 horas de la tarde de este domingo, 12 de julio, se producía un accidente al colisionar dos vehículos en el término municipal de Castrogonzalo. El incidente ha tenido lugar en el kilómetro 255 de la autovía del Noroeste (A-6).

Al recibir el aviso, la base de Emergencias Sanitarias del Sacyl ha enviado hasta el lugar una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) para asistir a uno de los integrantes del vehículo que requiere atención médica, si bien se encuentra consciente. También se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, que se ha desplazado para gestionar la situación en la zona.

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