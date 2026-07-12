Benavente se convierte en referente regional del encaje de bolillos

El Centro de Negocios de Benavente ha acogido este domingo el XVI Encuentro de Encajes y Multilabores, una cita que ha reunido a más de doscientas artesanas procedentes de numerosos municipios de la geografía regional, nacional, e internacional en una mañana dedicada al intercambio de técnicas, la exhibición de trabajos y la convivencia entre grupos que mantienen viva una tradición centenaria.

La actividad, organizada por la Asociación de Encajes y Multilabores de Benavente con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y diversos comercios locales, se ha desarrollado entre las 10.00 y las 14.00 horas, convirtiendo el recinto en un espacio de creación continua donde el sonido de los bolillos ha marcado el ritmo de la jornada.

Benavente ha recibido a encajeras llegadas de Valdescorriel, Valderas, Valcabado, Villaestrigo, Grijota (Palencia), Bretó, Revelinos, Benavente, Ávila, Ponferrada, Astorga, Castrocontrigo, Toro, León, así como de distintos pueblos de la provincia leonesa, además de participantes procedentes de Oviedo, Arteixo (A Coruña) y de Portugal, conformando un mosaico de procedencias que refleja la amplitud de esta tradición artesanal.

Bordado y crochet

A ellas se han sumado asociaciones y colectivos especializados en encaje de bolillos, bordado y crochet, que han mostrado trabajos de gran precisión y han compartido métodos de elaboración, patrones y materiales, en una convivencia que refuerza la transmisión intergeneracional de estas técnicas.

La artesanía ha sido la protagonista de una mañana en la que las participantes han trabajado sobre sus mundillos, elaborando encajes de hilo fino, bordados tradicionales y piezas de crochet que requieren paciencia, destreza y un conocimiento profundo de los diseños. Este tipo de encuentros permite observar la evolución de las técnicas, la incorporación de nuevos materiales y la adaptación de los estilos sin perder la esencia del trabajo manual que caracteriza al encaje de bolillos. La comunidad benaventana ha respaldado el evento a través de la colaboración de comercios y entidades locales.

GALERÍA | El arte del encaje y la filigrana toma Benavente / J. A. G.

El encaje de bolillos y las multilabores continúan siendo una expresión del patrimonio cultural que se mantiene viva gracias a la dedicación de estas mujeres, que año tras año acuden a Benavente para compartir su trabajo y reivindicar la importancia de preservar estas técnicas.