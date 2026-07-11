Stop Biogás exige al Ayuntamiento de Pobladura del Valle que haga público su posicionamiento sobre la planta de hidrógeno verde

Stop Biogás Comarca de Benavente ha registrado una comunicación dirigida al Ayuntamiento de Pobladura del Valle en la que solicita al alcalde que haga público, “de manera clara y motivada”, su posicionamiento respecto al proyecto de planta de producción de hidrógeno verde previsto en el municipio, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Plataforma Vecinal Defensa del Valle.

La comunicación se presenta después de las dos sesiones informativas celebradas recientemente en Pobladura del Valle sobre el proyecto de hidrógeno verde. La primera sesión tuvo lugar el 7 de julio de 2026 y fue organizada conjuntamente por la Plataforma Vecinal Defensa del Valle, Stop Biogás Comarca de Benavente y Zamora en Pie; la segunda se celebró el 9 de julio de 2026 y fue convocada por la empresa responsable del proyecto, que expuso sus planteamientos ante los asistentes.

Stop Biogás y la Plataforma Vecinal Defensa del Valle consideran que, tras ambas sesiones, el Ayuntamiento dispone ya de información suficiente para valorar el proyecto de planta de hidrógeno verde. En estos encuentros se conocieron tanto las explicaciones de la empresa promotora como “las dudas, objeciones y preocupaciones” expresadas por las organizaciones participantes y por las vecinas y vecinos de Pobladura del Valle y de los municipios del entorno, lo que, a juicio de las entidades firmantes, configura un escenario de conocimiento amplio sobre el contenido del proyecto.

Inquietud vecinal

Durante la sesión ofrecida por la empresa promotora, se manifestó de forma clara la preocupación y la oposición de una parte significativa de las personas asistentes. El comunicado detalla que estas inquietudes se centraron especialmente en la captación y el consumo de agua, los vertidos previstos, la cercanía de las instalaciones al núcleo urbano, los riesgos ambientales y de seguridad, la afección al paisaje y a la biodiversidad, las repercusiones sobre las actividades agrarias y la falta de beneficios suficientemente acreditados para el municipio, enumerando de manera explícita los ámbitos que generan mayor alarma entre la población.

En el escrito registrado se solicita también que el posicionamiento del Ayuntamiento sea trasladado a la población mediante los canales oficiales municipales. Las entidades firmantes reclaman que, en caso de que la postura del consistorio esté condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, estos se concreten de forma expresa, y que se informe de las actuaciones realizadas, la documentación recibida, los informes solicitados y las decisiones municipales que deban adoptarse en relación con el proyecto de hidrógeno verde, con el objetivo de que la ciudadanía conozca con detalle el estado de la tramitación.

Asimismo, Stop Biogás Comarca de Benavente y la Plataforma Vecinal Defensa del Valle piden que se valore la convocatoria de un pleno extraordinario o de una sesión pública específica en la que la corporación municipal pueda debatir el proyecto, expresar su posición y escuchar formalmente a las vecinas y vecinos. La propuesta pretende que el debate se produzca en un marco institucional abierto, con participación ciudadana y con intervención de todos los miembros de la corporación, de manera que el posicionamiento municipal quede fijado en un órgano colegiado y con publicidad.

En la parte final de la comunicación, Stop Biogás Comarca de Benavente y la Plataforma Vecinal Defensa del Valle subrayan que “la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana” son, a su juicio, imprescindibles ante un proyecto industrial de estas dimensiones y con posibles repercusiones sobre el territorio, el medio ambiente y la vida cotidiana de la población.