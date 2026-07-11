Sábado de pasacalles, Fiesta del Agua y el Gran Prix de peñas en San Cristóbal de Entreviñas

Un encadenado de pasacalles, chocolatada, juegos acuáticos infantiles, Gran Prix de peñas, verbena y macrodiscoteca, configuran el programa oficial de las Fiestas 2026 de San Cristóbal de Entreviñas, con presencia destacada de la charanga “El Boquerón”, la peña “Trivoli”, el grupo “La Última Legión” y la macrodiscoteca “Discofá” en distintos tramos horarios.

La programación ha arrancado 8.30 horas con un pasacalles amenizado por la charanga “El Boquerón”, organizado por la peña “Trivoli” con motivo de su 20 aniversario. El recorrido, de carácter festivo, está previsto por las calles principales del municipio.

A las 9:00 horas, estaba prevista la denominada “Vaca del chocolate”, una actividad matinal que se complementa con una chocolatada abierta al público. En esta cita se ofreció chocolate caliente acompañado de bizcochos donados por la Pastelería Frankfurt.

Fiesta infantil del agua

El bloque de actividades de mañana se completa a las 12.00 horas con la “Fiesta infantil del agua”, que tendrá lugar en la zona de las piscinas municipales. Esta propuesta está dirigida específicamente al público infantil.

La tarde se reserva para el “Gran Prix organizado por las peñas”, fijado en el programa a las 19.00 horas en la plaza de toros. Este evento, de carácter competitivo y recreativo, reúne a las distintas peñas del municipio en una serie de pruebas y juegos colectivos.

GALERÍA | Noche de vaquillas en San Cristóbal de Entreviñas / J. A. G.

El tramo nocturno de la programación del 11 de julio se concentra en la calle Benavente, donde se ha previsto la verbena y la posterior macrodiscoteca. A las 23.30 horas dará comienzo la verbena con el grupo “La Última Legión”, que actuará en directo en el escenario instalado en la citada calle. En el descanso de la actuación y al finalizar la verbena, está anunciada la macrodiscoteca “Discofá”, con “la discoteca del amor”, que también se desarrollará en la calle Benavente.