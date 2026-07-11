Benavente homenajea a Santiago Domínguez “El Bandera” con una placa en la plaza de toros que ya lleva su nombre

Benavente ha rendido homenaje a Santiago Domínguez, conocido como “El Bandera”, con la colocación de una placa conmemorativa en la pared del edificio del patio de cuadrillas de la plaza de toros de la ciudad, en recuerdo de su vinculación con la Fiesta del Toro Enmaromado y de la cogida mortal que sufrió en el coso benaventano. Tras este trágico episodio, el 26 de julio de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Benavente aprobó por unanimidad poner el nombre de Santiago Domínguez al coso taurino benaventano.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benavente de julio de 2019 renombrando la plaza de toros. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benavente de julio de 2019 renombrando la plaza de toros.

En el acto han estado presentes su viuda, familiares y amigos, que han descubierto la placa junto a la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, quien ha subrayado que la ciudad “se lo debe” por su trabajo, dedicación y entrega a esta celebración.

Durante su intervención, el concejal de Fiestas ha reconocido que el homenaje no es un trago agradable para nadie, pero ha insistido en que “todo tiene que tener su recompensa” y que el reconocimiento responde a un sentimiento compartido por la ciudadanía.

La viuda con una réplica de la placa. / A. B.

Lorenzo ha destacado que Santiago Domínguez “siempre ha sido una persona muy vinculada” a la Fiesta del Toro Enmaromado y que “no hacía falta pedirle nada para que estuviera en disposición”, en referencia a su disponibilidad constante para colaborar en los festejos y junto a sus compañeros.

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El edil ha agradecido también el trabajo de la artista Mer, autora de la obra, a la que trasladó la idea de la placa y que “enseguida le dio vida”, según sus palabras. Lorenzo ha definido la pieza como “una obra viva” y ha expresado su deseo de que el recuerdo de Santiago Domínguez permanezca “vivo” en la plaza de toros a través de esta placa, que quedará instalada en el patio de cuadrillas. El concejal ha cerrado su intervención agradeciendo la presencia de la familia, amigos y compañeros del homenajeado en el acto de descubrimiento de la placa.