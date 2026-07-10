La Peña Trivoli pone en marcha las fiestas de San Cristóbal de Entreviñas

La noche del jueves marcó el inicio oficial de las fiestas de San Cristóbal de Entreviñas 2026 con la concentración de peñas acompañadas por la charanga “El Boquerón”, el chupinazo y el pregón a cargo de la Peña Trivoli, que celebra su 20 aniversario. Tras el acto, la jornada continuó con la verbena amenizada por la Banda Gaudí en la Plaza del Ayuntamiento, dando comienzo a varios días de programación festiva.

Para este viernes, la mañana arrancará con el disparo de cohetes, que servirá de señal de continuidad de las fiestas. A continuación, se celebrará la misa en honor al patrón San Cristóbal, seguida de la procesión con los “Chumachos”, configurando el bloque religioso de la jornada y manteniendo el carácter tradicional de la festividad.

En la tarde del viernes, la programación se centrará en las actividades deportivas y de ocio familiar. Están previstos deportes autóctonos, juegos de antes y juegos populares en la calle Benavente, dirigidos a toda la familia. De forma paralela, la Peña Trivoli organizará un “tardeo” con motivo de su 20 aniversario, con la actuación del grupo “Haciendo el Indio” en la Plaza del Ayuntamiento, reforzando el ambiente festivo en el centro del municipio.

Desfile de peñas

La noche del viernes estará dedicada al protagonismo de las peñas y a los espectáculos taurinos y musicales. Primero tendrá lugar el desfile de peñas desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Bolas, acompañado por las charangas. Después se celebrará la suelta de vaquillas, con una res destacada donada por la Peña “Una tras otra” con motivo de su 30 aniversario, enmarcada dentro de los festejos populares.

Al finalizar las vaquillas, la programación nocturna continuará con una macrodiscoteca a cargo de “A Gramola”, prevista en la Plaza del Ayuntamiento o en un emplazamiento alternativo. Este bloque musical cerrará la jornada del viernes, prolongando la fiesta hasta altas horas y enlazando con el resto de actividades previstas para el fin de semana dentro del programa oficial de las Fiestas 2026 de San Cristóbal de Entreviñas.