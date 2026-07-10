Malestar y dudas vecinales en la charla municipal sobre el proyecto de hidrógeno verde en Pobladura del Valle

El encuentro convocado por el Ayuntamiento de Pobladura del Valle antiguas escuelas para dar a conocer la versión de la empresa que promueve una planta de hidrógeno verde en el paraje de La Pedregosa reunió el jueves por la tarde a unas 150 personas. La presencia de representantes municipales de localidades limítrofes de Zamora y León, así como la asistencia del redactor del proyecto, marcó este encuentro de dos horas de duración en el que las dudas que despierta la actuación y el malestar vecinal sobre como se ha gestado fueron las sensaciones más repetidas entre parte del público.

Según relataron varios asistentes, la charla se desarrolló con normalidad general, aunque con algunos momentos de tensión, especialmente durante el turno de preguntas. La empresa promotora expuso datos técnicos sobre captación de agua, vertidos, vida útil de la instalación y posibles beneficios económicos, pero una parte del vecindario manifestó que las explicaciones no lograron disipar las dudas existentes.

Durante la sesión se indicó que, en caso de obtener autorización, la ejecución del proyecto podría prolongarse entre dos y tres años y que la vida útil prevista de la planta sería de 35 años. También se mencionó la creación de empleo, con unos 300 puestos durante la fase de construcción y alrededor de 25 vinculados al funcionamiento ordinario de la instalación. Estas cifras fueron cuestionadas por asistentes que reclamaron mayor precisión sobre duración, cualificación y arraigo local de los puestos anunciados.

Los vertidos al Reguero Grande del Valle

Uno de los asuntos que generó mayor preocupación fue el relativo al vertido previsto en el proyecto. Según la información expuesta, la empresa restó importancia a este punto y afirmó que se trataba de “agua natural”. Parte del público consideró insuficiente esta explicación y reclamó datos verificables sobre composición, tratamiento, volumen y efectos potenciales sobre el entorno del Arroyo del Reguero Grande del Valle.

La empresa repartió tarjetas entre los asistentes para canalizar preguntas de manera individual, una iniciativa que algunos vecinos interpretaron como insuficiente frente a la necesidad de información pública, clara y accesible para todo el municipio. Este aspecto se sumó a las críticas sobre la falta de información previa al pueblo, sobre todo al constatarse que el informe urbanístico municipal fue aprobado en 2024, hace dos años.

También se plantearon cuestiones sobre la coordinación institucional. Vecinos y alcaldes de otros municipios señalaron que, ante un proyecto con posibles afecciones territoriales y ambientales que exceden el término municipal, debería haberse convocado una reunión conjunta con los ayuntamientos de los 17 pueblos potencialmente afectados por captación de agua, vertidos y canalizaciones.

También recibió críticas el informe de la Diputación de Zamora, que analiza únicamente la parcela destinada a la estación electrolizadora y reconoce que la documentación presentada es genérica y sin firma técnica, lo que impide conocer la actuación completa. Varias intervenciones insistieron en que no puede pedirse confianza al pueblo sin mostrar el proyecto íntegro.

Asistentes al encuentro convocado por el Ayuntamiento en Pobladura del Valle. / Cedida

Hacia el final de la charla se preguntó a los técnicos por el significado del paraje de La Pedregosa, emplazamiento previsto para la planta. Según los asistentes, ninguno supo responder, lo que generó sorpresa y una cierta indignación entre parte del público. Un vecino del pueblo recordó que se trata de un espacio vinculado a la memoria agraria, los caminos tradicionales y la presencia de especies de fauna, y que su transformación supondría un cambio sustancial en su uso histórico y ecológico.

La sesión concluyó sin que se disiparan las dudas de una parte de los asistentes, que reclamaron información completa, garantías suficientes y una planificación que tenga en cuenta los impactos acumulados sobre el territorio. La plataforma vecinal creada al albur del proyecto anunció además el inicio de una campaña de micromecenazgo para afrontar los gastos jurídicos derivados de la defensa del entorno, con una recaudación inicial de 600 euros en un día.