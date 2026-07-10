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Cultura

Jazz y swing en el Hospital de la Piedad de Benavente con No Smokin Quartet

El cuarteto salmantino actúa con entrada libre hasta completar aforo en el concierto programado por el CEB Ledo del Pozo hasta el 18 de julio

Los integrantes de No Smoking Quartet.

Los integrantes de No Smoking Quartet. / CEB

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J. A. Gil

Benavente

El Centro de Estudios Benaventanos (CEB) “Ledo del Pozo” ha programado para el día 18 un concierto del grupo No Smokin Quartet en el patio del Hospital de la Piedad de Benavente, que arrancará a las ocho de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. 

El grupo No Smokin Quartet inició su trayectoria en 2020 como trío, surgido “al calor de las jam sessions de jazz del café Centenera en Salamanca”, y posteriormente consolidado en los conciertos del bar Niebla de la misma ciudad. ”

La formación original del trío está integrada por Quili Sánchez al bajo, Dani San Pablo a la batería y Chema Corvo al piano, todos ellos descritos en el comunicado como “músicos de amplia formación y recorrido profesional”. 

Jazz y Swing

En 2024 se incorpora la voz de la cantante y compositora Laura Crimson, momento en el que el grupo pasa a presentarse como cuarteto y amplía su presencia en otros escenarios de Salamanca y Castilla y León, participando en festivales y eventos culturales.

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En directo, la banda se presenta como una formación versátil y dinámica, con un repertorio que incluye “los temas más memorables del swing y jazz del siglo XX”, junto a clásicos y piezas menos conocidas de bossanova, soul, blues e incluso bolero. El concierto forma parte de la actividad cultural impulsada por el CEB “Ledo del Pozo” y cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Benavente y de la Diputación de Zamora.

Cartel Concierto No Smokin quartet

Cartel Concierto No Smokin quartet / CEB

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