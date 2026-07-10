IU reclama la habilitación urgente de los baños de los paseos de la Mota en Benavente

Izquierda Unida de Benavente ha expresado su satisfacción por la reciente apertura de los paseos centrales de La Mota, un espacio que, según la Coalición, ha permanecido cerrado al disfrute de la ciudadanía durante casi dos años. En un comunicado, la formación atribuye este prolongado cierre a la “incapacidad demostrada” por el equipo de gobierno municipal y recuerda que las obras aún no están finalizadas, pese al tiempo transcurrido desde su inicio.

La organización subraya que los retrasos en esta y otras actuaciones municipales han sido constantes, generando un malestar sostenido entre los transeúntes. IU afirma que las quejas vecinales han acompañado todo el proceso y que este clima de descontento ha marcado el desarrollo del actual mandato municipal, especialmente en lo relativo a la gestión de espacios públicos.

En línea con estas reclamaciones, IU exige la apertura inmediata de los baños de La Mota, cuya situación considera prioritaria. La formación señala que son, sobre todo, las personas mayores quienes demandan su habilitación, ya que el estado de abandono e insalubridad que presentan actualmente hace imposible su utilización. IU destaca que esta situación contrasta con la imagen renovada y moderna del resto del recinto, generando una incoherencia evidente en el conjunto del espacio.

"Falta de empatía"

El comunicado añade que el deterioro de los baños constituye, a juicio de IU, un ejemplo más de la falta de empatía y compromiso del equipo de gobierno hacia los problemas cotidianos de los vecinos. La organización sostiene que estos asuntos, que afectan directamente al día a día de la ciudadanía, requieren más voluntad que inversión económica y deberían resolverse con mayor diligencia.

Finalmente, IU aconseja a los responsables municipales que se dejen ver, que paseen con mayor frecuencia por las calles y que escuchen a los vecinos. La formación recuerda que son los problemas diarios de la ciudadanía los que el Ayuntamiento tiene la obligación de resolver y reclama que esta atención se lleve a cabo de forma más eficaz que hasta la fecha.