Abierto al público el paseo de la Rosaleda tras semanas de trabajos a contrarreloj en la Mota

Benavente ha abierto esta mañana el paseo de la Rosaleda, uno de los tramos más visibles de la remodelación de los Paseos de la Mota, después de varias semanas de trabajos intensivos para cumplir el plazo de recepción fijado por el Ministerio de Industria y Turismo. La zona, situada junto al Parador, permanecía cerrada hasta ahora debido a la colocación de adoquín, la instalación de los grandes bloques de acero y los ajustes finales en la jardinería, actuaciones que en los últimos días se ejecutaron a contrarreloj según confirmaron operarios y responsables municipales.

El nuevo paseo peatonal se abre mientras el acceso al Parador continúa en obras y requerirá, según las previsiones técnicas, dos o tres semanas adicionales de trabajo. Este tramo lateral, donde hace apenas una semana se apilaban y asentaban adoquines sobre la base de arena compactada, forma parte de la actuación financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación y ejecutada por Misturas Obras y Proyectos S.A., que también ha intervenido en la renovación del paseo central y en la integración de los elementos paisajísticos de la Rosaleda.

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La apertura del paseo de la Rosaleda se produce en un contexto de finalización escalonada de las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Además de la Mota, el Ayuntamiento prevé completar antes de finalizar el mes las obras de pavimentación de la La Rúa, cuyo segundo tramo ha recibido una nueva prórroga por parte de la Junta de Castilla y León. En la Rosaleda, donde se han plantado más de 600 rosales, la habilitación del tránsito peatonal permite ya el uso parcial de un espacio que hasta hace pocos días presentaba maquinaria, acopios de material y cuadrillas trabajando de forma continuada.