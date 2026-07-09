Pollán llama a la juventud a implicarse en el cuidado del Patrimonio Natural en Burganes de Valverde

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha participado en la playa fluvial de Burganes de Valverdeen una jornada infanto‑juvenil enmarcada en el Encuentro El Bosco 2026, centrada en la convivencia, la diversión y el aprendizaje en valores, con el objetivo de reforzar el vínculo de la juventud con el Patrimonio Natural de la Comunidad.

Durante su intervención, Pollán ha subrayado el papel esencial del aprendizaje en valores en el ámbito juvenil como herramienta para construir una “tierra de oportunidades” para los jóvenes de Castilla y León, destacando la necesidad de que este trabajo educativo se desarrolle en entornos de participación activa y contacto directo con la realidad social y natural de la Comunidad.

El vicepresidente primero ha insistido en la importancia de que los jóvenes de Castilla y León sean partícipes del día a día de la sociedad, señalando que sus inquietudes, ideas y aportaciones constituyen factores clave para avanzar en la senda del crecimiento desde el prisma económico y educativo, y para consolidar un modelo de desarrollo en el que la juventud tenga presencia y voz propia.

Centros juveniles Don Bosco

El encuentro celebrado en Burganes de Valverde ha sido organizado por la Federación de Centros Juveniles Don Bosco y el Consejo de la Juventud de Castilla y León, entidades a las que Pollán ha reconocido su trabajo por “su compromiso permanente con la educación, la participación juvenil y el desarrollo personal de nuestros niños y jóvenes”, en el marco de iniciativas que buscan reforzar la implicación de la población joven en la vida comunitaria.

La jornada ha reunido a más de 300 niños y jóvenes procedentes de diferentes puntos de Castilla y León, estructurados en grupos infantiles (de 4 a 9 años), adolescentes (de 10 a 14 años), grupos juveniles y animadores (de 15 a 18 años), configurando un espacio intergeneracional de convivencia en el que se han combinado actividades lúdicas, educativas y de contacto con el entorno natural zamorano.

GALERÍA | XI Encuentro de Campamentos Urbanos Don Bosco en Burganes de Valverde / J. A. G.

El programa del encuentro, desarrollado entre las 8 y las 17 horas, ha tenido como eje el contacto directo con el patrimonio natural de la Comunidad, utilizando la playa fluvial de Burganes de Valverde como escenario para actividades de convivencia y aprendizaje en valores, con dinámicas orientadas a que los participantes conozcan, respeten y se impliquen en la conservación de estos espacios.

La iniciativa cuenta con apoyo económico de la Junta de Castilla y León, que respalda este tipo de jornadas como marco para fomentar la participación de los jóvenes en la sociedad, reforzar su papel en la construcción de una Comunidad más dinámica y favorecer que la educación en valores se desarrolle en contextos de experiencia compartida y responsabilidad hacia el entorno.

En este contexto, Pollán ha definido el encuentro como una oportunidad para reconocer la función destacada que desempeñan niños y jóvenes en la “conjunción de una Castilla y León más innovadora y talentosa”, poniendo el foco en la capacidad de la juventud para aportar ideas, talento y compromiso en la configuración del futuro de la Comunidad desde la participación activa y el aprendizaje en valores.

“Es una actividad que desprende vitalidad. No hay más que ver el paisaje que tenemos delante para sentirnos más jóvenes y aprovechar para conocer uno de los muchos parajes que hay como este en Castilla y León”, proclamó antes de dirigirse a los chavales. En el acto estuvieron presentes del alcalde de Burganes de Valverde, Christopher Ferrero; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada; la diputada provincial del Partido Popular por la comarca de Benavente y Los Valles, Atilana Martínez, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainoa Acebes.

La Ley de Nietos, “el paso definitivo de Sanchéz”, según Pollán

Carlos Pollán aprovechó su canutazo con los medios para cargar contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por la denominada Ley de Nietos. A su jicio representa “el paso definitivo” de que “lo peor de Pedro Sánchez está por llegar”, en referencia a la aplicación de esta normativa a nivel nacional.

Pollán afirmó que la ‘Ley de Nietos’ constituye una manipulación del censo electoral “a través del Gobierno de España”, y señaló que Vox interpreta esta medida como un mecanismo dirigido a alterar el registro de votantes mediante procedimientos administrativos impulsados desde el Ejecutivo central.

J. A. G.

El vicepresidente primero sostuvo que Pedro Sánchez “está intentando mantenerse en el poder a toda costa y caiga quien caiga”, y añadió que “ya ha caído mucha gente de su entorno más cercano, como Cerdán y Ábalos”, apuntando además que están “a la espera de qué puede ocurrir con su mujer y con su hermano”.

Pollán explicó que se ha planteado que se declare “nula de pleno derecho” la instrucción dictada por una directora general del Gobierno, a la que vinculó familiarmente con el ministro Óscar Puente, y afirmó que dicha instrucción “interpreta” un procedimiento que, según sus palabras, permitiría alcanzar “ese objetivo final” de recuperar apoyo social mediante “fraude” en la gestión del censo electoral.

El vicepresidente primero señaló que la declaración de nulidad y las siete iniciativas registradas en el Parlamento autonómico tienen como finalidad “evitar lo que hoy es un riesgo real y muy importante de manipulación del censo electoral”, en referencia a los efectos que, según Vox, tendría la aplicación de la citada normativa.