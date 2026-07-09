El nuevo centro médico Recoletas Salud inicia actividad asistencial en Benavente con 17 especialidades

El nuevo centro médico Recoletas Salud de Benavente comenzará el lunes su actividad asistencial en la Avenida El Ferial 99-109, en unas instalaciones de 2.500 metros cuadrados que albergan 17 especialidades médicas y diversos servicios sanitarios y de apoyo. En este complejo, inaugurado oficialmente hoy, trabajarán 20 profesionales, organizados en distintas áreas asistenciales y de diagnóstico, con el objetivo de ofrecer atención continuada en horario de 8.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida. La inversión supera los cuatro millones de euros, según explica el gerente de Recoletas Salud, Óscar Iglesias, que ha incidido en que las instalaciones han buscado en todo momento ofrecer “un espacio amable en el que el paciente se sienta cómodo en todo momento”.

El centro se ha diseñado como un espacio de vanguardia con equipamiento tecnológico avanzado y una distribución orientada a la comodidad y privacidad de los pacientes. “El Centro tiene 2.500 metros cuadrados y cuenta con 17 especialidades médicas; Enfermería, Sala de extracciones para análisis clínicos y Centro de reconocimientos psicotécnicos.” Cada una de las 17 consultas dispone de su propia sala de espera, y el área de admisiones y atención al paciente se apoya en un sistema de gestor de colas que permite visualizar en pantalla las indicaciones de entrada a cada consulta de forma personalizada.

El Servicio de Diagnóstico por Imagen ocupa un espacio propio dentro del centro, con admisión y salas de espera diferenciadas, y está dotado de equipamiento de última generación para pruebas radiológicas y de imagen. Este servicio permite realizar estudios de resonancia magnética (RM), tomografía axial computarizada (TAC), ecografías, densitometrías, mamografías y radiología convencional, integrados en la cartera de diagnóstico por imagen y pruebas del centro.

Nuevas especialidades en la cartera de servicios

La oferta asistencial incluye la incorporación de nuevas especialidades a la cartera de servicios, entre ellas otorrinolaringología, ginecología, podología avanzada y medicina estética. “Se han incorporado a la cartera de servicios especialidades nuevas, como otorrinolaringología, ginecología, una unidad de Podología Avanzada para trabajar en el diagnóstico y tratamiento integral de las afecciones del pie, con un estudio de la pisada o análisis biomecánico de la marcha o un área de Medicina Estética”, ha explicado la empresa. La unidad de Podología Avanzada está orientada al diagnóstico y tratamiento integral de las afecciones del pie, con estudio de la pisada y análisis biomecánico de la marcha, mientras que el área de medicina estética se centra en procedimientos médicos específicos para el cuidado de la imagen corporal.

El área de rehabilitación y fisioterapia constituye uno de los bloques más desarrollados del centro, con 10 cabinas individuales, admisión propia y un espacio exclusivo para actividad física individualizada. El equipo de rehabilitación y fisioterapia está formado por seis profesionales y dispone de nuevo equipamiento, que se suma a la experiencia en terapia manual de los fisioterapeutas, con el objetivo de lograr la mejor y más corta recuperación de las lesiones.

J. A. G.

Durante el último año, en el servicio de rehabilitación de Recoletas Salud Benavente se realizaron más de 25.000 sesiones de rehabilitación y fisioterapia, según los datos aportados por el centro. La especialidad en suelo pélvico se aborda de forma individualizada, y se ha creado una Escuela de espalda con ejercicios guiados, reeducación postural y técnicas de ajuste corporal para actividades diarias, configurando un programa específico de prevención y tratamiento de dolor y alteraciones funcionales.

El centro dispone de técnicas avanzadas en fisioterapia y rehabilitación, entre ellas INDIBA, ondas de choque focales, ecografía con elastografía, presoterapia, sistema inductivo, EPI y neuromodulación. El gimnasio asociado al área de rehabilitación está equipado con magnetoterapia, ultrasonidos, electroterapia y estimulación, láser y material para ejercicio terapéutico (bicicletas, bosu, fitball, cinta de correr, entre otros), con el objetivo de mejorar la movilidad y contribuir a la recuperación funcional.

Fisioterapia y rehabilitación

Entre las nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento en fisioterapia se incluyen la fisioterapia y rehabilitación pediátrica, la rehabilitación del suelo pélvico, la ecografía aplicada a la valoración musculoesquelética y diversas técnicas invasivas. “Un factor diferenciador de este Centro es la incorporación de nuevas estrategias de diagnóstico y tratamientos avanzados: desde los más pequeños con fisioterapia y rehabilitación pediátrica; a rehabilitación del suelo pélvico; ecografía; bloqueos muscular dual y eco guiado; radiofrecuencia, fisioterapia invasiva e infiltraciones de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) o de toxina botulínica; drenaje linfático o tratamiento de cicatrices”, explicita el centro. Estas técnicas incluyen bloqueos musculares duales y ecoguiados, radiofrecuencia, infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) o toxina botulínica, drenaje linfático y tratamiento de cicatrices, así como programas de reintegración a la actividad deportiva, análisis de la marcha, rehabilitación vestibular y abordaje de la articulación temporomandibular (ATM).

La cartera de servicios del centro médico Recoletas Salud de Benavente se estructura en cinco grandes áreas: especialidades médicas; diagnóstico por imagen y pruebas; tratamientos y rehabilitación; programas preventivos y corporativos; y servicios generales. En el apartado de especialidades médicas se incluyen angiología y cirugía vascular, cardiología, diagnóstico por imagen, fisioterapia y rehabilitación, geriatría, ginecología, medicina estética, medicina general, medicina interna, nutrición y dietética, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, psicología, podología avanzada, traumatología y urología.

GALERÍA | Inauguracion de Recoletas Benavente / J. A. G.

El área de diagnóstico por imagen y pruebas integra radiología y diagnóstico, con resonancia magnética, TAC, ecografías, densitometrías, mamografías y radiología convencional, además de laboratorio clínico. El Laboratorio Clínico incluye Análisis clínicos, test de aliento, exudados y pruebas de intolerancia alimentaria.” El laboratorio clínico realiza análisis clínicos, test de aliento, exudados y pruebas de intolerancia alimentaria, completando la oferta de pruebas diagnósticas.

En el bloque de tratamientos y rehabilitación se incluyen unidades de fisioterapia y rehabilitación orientadas a la recuperación funcional, traumatológica y neurológica, así como terapias especializadas.Estas terapias abarcan unidades de dolor, Escuela de espalda y programas específicos de suelo pélvico, configurando una oferta de rehabilitación integral.

Los programas preventivos y corporativos incluyen chequeos médicos con exámenes de salud integrales y personalizados, además de medicina laboral. Estos servicios están dirigidos tanto a población general como a empresas, con reconocimientos médicos y acciones de prevención de riesgos laborales.

Noticias relacionadas

En el apartado de servicios generales se recogen admisión, análisis clínicos, atención al paciente, centro de test psicotécnicos y enfermería, que completan la estructura funcional del centro.