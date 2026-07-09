Benavente relanza la renovación integral de la Plaza Virgen de la Vega con un presupuesto de 590.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el expediente de contratación de las obras de renovación de la Plaza Virgen de la Vega relanzando así la actuación tras quedar desierta la anterior licitación. El proyecto dispone de un presupuesto base de licitación de 589.999,99 euros, de los cuales 487.603,30 euros corresponden al valor estimado del contrato y 102.396,69 euros al IVA. La actuación está cofinanciada por la Diputación de Zamora, en virtud de un convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento que contempla una subvención de 300.000 euros destinada a la ejecución de las obras, completada con financiación municipal para cubrir el resto del coste previsto.

La intervención persigue revalorizar la Plaza Virgen de la Vega como uno de los espacios públicos centrales de Benavente, mejorando su funcionalidad, su imagen y su integración en los recorridos peatonales de la ciudad. Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de la pasarela peatonal existente, una infraestructura utilizada diariamente por numerosos vecinos y que presenta un importante deterioro, con el fin de garantizar una comunicación más segura entre la zona norte y la zona sur de la plaza y reforzar la continuidad de los itinerarios peatonales.

El proyecto también contempla la corrección de las patologías detectadas en los muros del entorno, así como la renovación del pavimento, que actualmente presenta abombamientos y desperfectos que afectan tanto a la seguridad como a la accesibilidad del espacio. “Estas actuaciones se orientan a eliminar riesgos derivados del estado de los elementos constructivos y a adecuar la plaza a las exigencias de accesibilidad universal, mediante superficies más homogéneas y transitables”.

Nueva iluminación y mobiliario

La actuación incluye la mejora de la accesibilidad universal, la renovación de la iluminación y del mobiliario urbano y la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental. El proyecto prevé dotar a la plaza de nuevos elementos que refuercen su atractivo y su uso como espacio de encuentro y convivencia.

El proyecto incorpora un gran reloj integrado en el pavimento, concebido como "nuevo icono urbano" y como referencia vinculada a la proximidad de los centros educativos de la zona. Este reloj estará formado por un sistema de iluminación LED empotrado en el suelo, con doce luminarias que marcarán las horas y sesenta luminarias que señalarán los minutos mediante una distribución radial y programación automática, diseñado para ofrecer bajo consumo energético, elevada durabilidad y protección frente a actos vandálicos.

“La actuación permitirá también integrar mejor la plaza en los itinerarios peatonales de Benavente, preservar el valor patrimonial de su entorno y potenciar el carácter lúdico y social del espacio, con una configuración más moderna, accesible y atractiva para el conjunto de la ciudadanía”, señala el comunicado municipal.

Esta intervención fue aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local el 26 de marzo de 2026, con un presupuesto de 499.999,99 euros, convocándose posteriormente la correspondiente licitación. Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, el procedimiento quedó desierto al no concurrir ninguna empresa interesada, lo que motivó la revisión de las condiciones económicas para hacer el contrato más atractivo.

Con el objetivo de garantizar la ejecución de la actuación, el Ayuntamiento ha decidido incrementar la aportación municipal en 90.000 euros, elevando el presupuesto hasta los 589.999,99 euros. Esta modificación pretende favorecer la concurrencia de empresas especializadas en la nueva licitación y asegurar la adjudicación de las obras dentro del marco de financiación previsto, manteniendo la subvención de la Diputación de Zamora y completando el resto con recursos municipales.