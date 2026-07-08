El XI Encuentro infanto‑juvenil Don Bosco reúne a casi 400 participantes en Burganes de Valverde

El proyecto Encuentro infanto‑juvenil celebra su XI Encuentro de Campamentos Urbanos mañana jueves en Burganes de Valverde, localidad que toma el relevo de Astudillo, en Palencia, como sede de esta actividad clásica organizada en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Este encuentro, consolidado en el tiempo, tiene como objetivo principal fomentar y potenciar la participación infanto‑juvenil, el asociacionismo y el voluntariado, promoviendo el contacto directo con la realidad rural y poniendo en valor el patrimonio cultural y natural de la Comunidad de Castilla y León.

La jornada se plantea como un espacio de convivencia que ofrece socialización mediante actividades lúdicas diseñadas para favorecer la inclusión social y el desarrollo integral de los participantes, en coherencia con el lema del curso, Protagonistas de la Historia, que entra en su fase estival. Entre los objetivos específicos del proyecto se incluye dar protagonismo y fomentar la participación infanto‑juvenil y del asociacionismo, así como promocionar el voluntariado en Castilla y León, reforzando el papel activo de la juventud en iniciativas educativas y sociales.

Otro propósito destacado es favorecer un momento de encuentro entre participantes de diversas provincias en el marco de una zona rural que acoge la actividad al estilo de la tradición educativa de Don Bosco, integrando ocio, naturaleza y educación en valores.El proyecto busca también proporcionar recursos y estrategias para la inclusión social y el desarrollo integral de las personas a través de la educación en valores, manteniendo la continuidad de la línea educativa de los centros juveniles durante el periodo estival.

Igualdad, tolerancia y respeto

La metodología prevista para la jornada se define como participativa, mediante actividades grupales que fomentan la igualdad, la tolerancia y el respeto, con una intervención permanente y continua a lo largo del día.Se contempla una dinámica sensibilizadora, dando a conocer desde el ámbito educativo nociones de igualdad de género, con propuestas prácticas, realistas y cercanas al entorno próximo, adaptadas de forma flexible a las necesidades del momento y a las características de los participantes.

La organización apuesta por una metodología cooperativa, basada en la programación de actividades y trabajos en pequeño y gran grupo, reforzando la colaboración entre centros juveniles y la coordinación entre equipos de animadores.

Niños en Burganes en una anterior edición de El Bosco celebrada junto al rio Tera. / J. A. G.

El horario de la jornada comienza entre las 11.30 y las 12.00 con la acogida y el almuerzo, seguido de un espacio de bienvenida y saludos, y del tradicional momento de “Buenos Días”, que marca el inicio formal del encuentro. A continuación, entre las 12.30 y las 13.00, se desarrolla el bloque “A jugar”, centrado en actividades lúdicas grupales; posteriormente, de 13.15 a 14.15, se reserva un tiempo de baño en la playa fluvial, aprovechando el entorno natural del río Tera.

La franja de 14.30 a 15.30 se dedica a la comida, seguida de una sobremesa de 15.30 a 16.30, que permite descanso y relación informal entre los grupos, antes de un nuevo periodo de baño de 16:30 a 17:30 en el mismo espacio fluvial.Entre las 17.30 y las 18.00 está prevista la merienda, y de 18.00 a 18.30 se realiza el gesto final y el momento de fotos, que recoge simbólicamente el cierre de la jornada; el regreso de los participantes se programa entre las 18.30 y las 20.00.

En este XI Encuentro de Campamentos Urbanos se estiman casi 400 participantes procedentes de los centros juveniles que forman la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León, llegados desde las provincias de Valladolid, León y Palencia.

Según la previsión de asistencia, los centros juveniles de León, Valladolid y Villamuriel de Cerrato suman un total de 249 menores de 5.º de Educación Primaria, 69 participantes a partir de 5.º de Educación Primaria y 78 animadores, alcanzando una cifra global de 396 personas desplazadas en varios autobuses.

Las actividades programadas ocuparán buena parte de la mañana y de la tarde. / J. A. G.

La actividad se desarrollará en la playa fluvial de Burganes de Valverde, bañada por el río Tera, un entorno rural rodeado de naturaleza y caracterizado por la hospitalidad, que se convierte en escenario de una convivencia orientada a mejorar la participación y a continuar la línea educativa de los valores de Don Bosco.

El encuentro se enmarca en el 30 aniversario de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León, que celebra este año especial con una jornada intensa y educativa, manteniendo su presencia en la época veraniega mediante campamentos urbanos y actividades multitudinarias.

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Con iniciativas como este XI Encuentro infanto‑juvenil, la Federación y sus centros juveniles en León, Valladolid y Villamuriel continúan su legado educativo en verano, reforzando el protagonismo juvenil y la continuidad de sus proyectos de ocio y tiempo libre en clave de educación en valores.