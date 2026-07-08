Tensa reunión vecinal en Pobladura del Valle por la instalación de una planta de hidrógeno verde

La reunión celebrada por las plataformas Defensa del Valle, Zamora en Pie y Stop Biogás Comarca de Benavente para explicar las consecuencias de la instalación de una planta de hidrógeno verde en el término municipal de Pobladura del Valle movilizó a entre 160 y 180 vecinos en las antiguas escuelas de la localidad el martes por la noche. El encuentro pasó por momentos de tensión y los vecinos reprocharon al alcalde que no hubiera informado sobre el proyecto.

El acto fue convocado con el objetivo de informar sobre las posibles repercusiones de la planta en el entorno y en los pueblos afectados por el Reguero Grande, donde está previsto el vertido de las aguas residuales del complejo industrial. Según los organizadores, la asistencia superó las expectativas y hubo personas que no pudieron acceder al recinto por falta de espacio.

Las plataformas expusieron su visión del proyecto y los efectos que, según sus análisis, podría tener sobre el medio ambiente y la economía local. Recordaron que la Plataforma en Defensa de los Valles cuenta con cerca de 100 personas activas y que se han recogido unas 500 adhesiones en la plataforma Change.org contra la iniciativa. Además, detallaron que se había buzoneado una carta abierta en los 17 pueblos afectados para invitar a los vecinos a participar en la charla.

"A puerta cerrada"

Entre los asistentes se encontraba el alcalde de Pobladura del Valle, Ángel Vicente Santiago del Río, quien escuchó las intervenciones desde la sala. Durante el encuentro, varios vecinos le reprocharon la falta de información sobre el proyecto y el hecho de que el plazo de alegaciones finalice el 13 de julio. Según una nota previa de las plataformas, “han tenido varios años para dar a conocer el proyecto y no lo han hecho, el oscurantismo que ha rodeado dicho proyecto ha sido total”. El regidor respondió que solo se había reunido una vez con la empresa promotora.

Esa afirmación fue cuestionada por algunos asistentes, que aseguraron conocer varias reuniones “a puerta cerrada” entre el alcalde y la compañía. Tras este intercambio, el regidor no volvió a intervenir, mientras continuaban las explicaciones de los portavoces de las plataformas y el turno de preguntas.

Un momento de la reunión en Pobladura. / J. A. G.

Durante ese turno tomó la palabra un abogado de la empresa promotora. Su intervención generó momentos de tensión: algunos asistentes le acusaron de mentir, incluso sobre el precio pagado por las tierras donde se asentará la planta, y le abuchearon. Según los organizadores, varios vecinos abandonaron la sala antes de que concluyera la reunión.

Las plataformas intentaron mantener la calma y moderar el debate, pidiendo respeto y orden para poder continuar con las intervenciones. El encuentro terminó con el compromiso de seguir informando a los vecinos sobre el proyecto y las vías para presentar alegaciones antes del cierre del plazo.

Los organizadores cifran la asistencia entre 160 y 180 personas. / J. A. G.

Como contexto, los colectivos habían expresado su malestar por la contraprogramación del Ayuntamiento y la empresa Belenus Solar, que han convocado una charla informativa dos días después, el jueves 9 de julio, a las 19:30 horas, en el mismo lugar. En su comunicado, las plataformas calificaron la fecha elegida como “vergonzosa” por coincidir con el final del periodo de alegaciones y denunciaron que “si de verdad quisieran informar con rigor, lo habrían hecho antes”.

El Ayuntamiento ha anunciado que en esa próxima charla, que tendrá lugar mañana, el técnico redactor del proyecto explicará los detalles de la planta de hidrógeno verde que se pretende instalar en el municipio, con el objetivo de ofrecer información técnica a los vecinos antes de que finalice el plazo de alegaciones.