San Cristóbal de Entreviñas inicia mañana cinco días de actos y encierro campero en agosto

San Cristóbal de Entreviñas se pone en modo fiesta desde mañana y hasta el 13 de julio, con un epílogo taurino el 23 de agosto. El programa propone actividades deportivas, religiosas, infantiles, taurinas y musicales. Además, se incluye un torneo nocturno de pádel en los días previos, configurando una agenda amplia que se extiende durante más de dos semanas entre julio y agosto.

Ya desde el lunes y hasta hoy los tres días previos a la inauguración están dedicados a un torneo nocturno de pádel, un campeonato que se celebra como antesala de las fiestas principales y está organizado en horario nocturno.

Mañana jueves arrancan formalmente las fiestas con varios actos encadenados. A las 18.30 horas está previsto el repique de campanas, que funciona como aviso sonoro del comienzo de la programación. A las 19.00 horas se celebran los “Chiquibueyes” en la calle Benavente. A las 22:30 horas tendrá lugar la concentración de peñas acompañadas por la charanga “El Boquerón”, y a las 23.00 horas sonará el chupinazo y el pregón de las fiestas, a cargo de la peña “Trivoli” con mención a su 20 aniversario. El programa festivo seguirá a partir de la medianoche con una verbena en la Plaza del Ayuntamiento amenizada por la Banda Gaudí.

"Haciendo el indio"

El viernes 10 de julio comienza a las 12.00 horas con el disparo de cohetes, acto tradicional de apertura matinal. A las 13.00 horas se celebra la misa en honor al patrón “San Cristóbal”, seguida de procesión con los “Chumachos”. A las 19.00 horas habrá deportes autóctonos, juegos de antes y juegos populares en la calle Benavente, dirigidos a toda la familia. En paralelo, también a las 19.00 horas, se anuncia un “tardeo” organizado por la peña “Trivoli” con motivo de su 20 aniversario, con la actuación del grupo “Haciendo el Indio” en la Plaza del Ayuntamiento. A las 23.30 horas está previsto el desfile de peñas desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de los Compas de las charangas. Pasada la medianoche habrá una suelta de vaquillas, con una res donada por la peña “Una tras otra” con referencia a su 30 aniversario. Al finalizar las vaquillas, en torno a las 02.00 horas, está prevista la macrodiscoteca “A Gramola” en la Plaza del Ayuntamiento.

El sábado 11 de julio arranca a las 8.30 horas con un pasacalles amenizado por la charanga “El Boquerón”, organizado por la peña “Trivoli” en el marco de su 20 aniversario. Media hora después saldrá la denominada “Vaca del chocolate”, seguida de una chocolatada en la que los bizcochos son donados por una pasatelería local. A las 12.00 horas habrá una fiesta infantil del agua en las piscinas municipales. Ya por la tarde, desde las siete, comenzará el Gran Prix organizado por las peñas. “La Última Legión” amenizará la verbena desde las 23.30 horas en la calle Benavente; en el descanso y al finalizar la actuación,la macrodiscoteca “Discofá”, presenta “la discoteca del amor”.

El pregón correrá a cargo de la Peña Trivoli. | J. A. G.

El domingo 12 de julio tiene un marcado carácter religioso y festivo. A las 13.00 horas se celebra la Santa Misa y misa de difuntos. Por la tarde, a partir de las siete, habrá una capea popular con exhibición de recortadores de la zona, acto taurino abierto al público. A las ocho tendrá lugar un espectáculo infantil en la calle Benavente y cinco minutos antes de la media noche están previstos fuegos artificiales en el campo de fútbol. La verbena correrá a cargo de la orquesta Tango en la Plaza del Ayuntamiento. Al finalizar la orquesta, el programa recoge una discoteca organizada por las peñas.

El lunes 13 de julio, último día del bloque principal de las fiestas, se orienta a actividades de ocio en el río y cierre oficial. A las 17.30 horas se celebrará la ya clásica “tarde en el río” con juegos infantiles, concurso de rana, concurso de tute y bingo organizado por los niños, según detalla el cartel. A las 23.00 horas está prevista la actuación musical de Eva Ares en la calle Benavente. Llegada la medianoche sonará la traca fin de fiesta en la Plaza del Ayuntamiento,cierre formal de las Fiestas 2026 de San Cristóbal de Entreviñas. El programa incluye además una jornada adicional el domingo 23 de agosto, dedicada a un encierro campero.