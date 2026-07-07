PSOE e IU cargan contra PP y Vox por la pérdida de la ayuda para el "Luciano Rubio" en Benavente

Los grupos municipales de PSOE e IU han intensificado sus críticas al equipo de gobierno PP–Vox tras los recientes incidentes registrados en las piscinas municipales y la devolución de una subvención de 20.000 euros destinada a mejoras en el campo de fútbol Luciano Rubio, hechos que ambas formaciones consideran de especial gravedad.

El PSOE de Benavente ha solicitado el cese inmediato de la concejala de Deportes por lo que califica como una dejación de funciones en la gestión de las instalaciones municipales, después de que dos personas resultaran heridas en accidentes ocurridos casi simultáneamente en las piscinas y tuvieran que ser trasladadas al hospital.

Según el comunicado socialista, los hechos no pueden considerarse un accidente fortuito, ya que todo apunta a un fallo grave en el mantenimiento preventivo, en los protocolos de seguridad y en la gestión de una instalación utilizada diariamente por cientos de vecinos.

Izquierda Unida, por su parte, reprocha al equipo de gobierno la pérdida de esta subvención, destinada a la mejora de la eficiencia energética de la iluminación, accesibilidad y sustitución del vallado perimetral del campo de fútbol Luciano Rubio. Izquierda Unida afirma que esta situación "llueve sobre mojado" y que la pérdida de ayudas públicas se ha convertido en una costumbre durante el presente mandato municipal.