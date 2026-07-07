El Plan Territorial de Fomento de Benavente "mejora el empleo pero no frena la pérdida de empresas"

El Plan Territorial de Fomento y Reactivación de la Actividad Industrial de Benavente, aprobado para el periodo 2019-2022 y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024, continúa mostrando efectos en 2025 “pese a no estar ya formalmente en vigor”. El informe anual del Consejo Económico y Social de Castilla y León, recientemente presentado en Cortes regionales, señala que los indicadores de este último ejercicio permiten reflejar la ejecución residual de actuaciones y los resultados de las medidas aplicadas durante su vigencia, especialmente en la financiación de proyectos empresariales y en la resolución de expedientes iniciados en años anteriores.

En el ámbito del emprendimiento, el número de proyectos apoyados crece de forma paulatina a lo largo del periodo analizado. En 2021 se registra 1 proyecto de emprendimiento apoyado, que pasa a 3 en 2022, 5 en 2023 y 6 en 2024 y 2025, consolidando este tipo de actuaciones en el territorio, aunque con un ritmo de crecimiento moderado.

Las subvenciones a empresas muestran una evolución significativa en el periodo 2021-2025. El número de empresas que solicitaron ayudas en convocatorias pasó de 109 en 2021 a 18 en 2022, 32 en 2023, 33 en 2024 y 37 en 2025, mientras que las empresas que recibieron subvenciones descendieron desde 95 en 2021 a 8 en 2022, para después aumentar a 14 en 2023, 17 en 2024 y 21 en 2025. El importe de las subvenciones concedidas a empresas a través de convocatorias se incrementó de 33.442,03 euros en 2021 a 261.484,24 euros en 2022, 1.842.651,15 euros en 2023, 1.942.051,82 euros en 2024 y 1.989.773,36 euros en 2025, lo que el informe describe como "un reforzamiento notable de la intensidad financiera de esta línea de apoyo".

Mayor financiación

La financiación de proyectos empresariales constituye uno de los ámbitos con mayor crecimiento. El número de proyectos para los que se ha solicitado financiación aumenta de 79 en 2021 a 111 en 2022, 154 en 2023, 162 en 2024 y 175 en 2025. Los proyectos a los que se ha canalizado financiación pasan de 72 en 2021 a 98 en 2022, 138 en 2023, 147 en 2024 y 159 en 2025. El porcentaje de proyectos financiados sobre los solicitados se sitúa en el 91% en 2021 y en el 90% en 2025.

El importe de la financiación canalizada a proyectos se incrementa desde 12.762.978,80 euros en 2021 hasta 42.090.451,49 euros en 2025, prácticamente triplicándose en el conjunto del periodo. El informe subraya que "este esfuerzo se traduce en un incremento significativo del importe de la financiación movilizada, que pasa de 12,76 millones de euros en 2021 a más de 42,09 millones de euros en 2025"

Demografía

En el plano demográfico, la población total de Benavente presenta una tendencia descendente continuada entre 2021 y 2024, pasando de 17.523 a 17.227 habitantes, con un ligero repunte en 2025 hasta 17.276 personas y una variación positiva del 0,28%. La población masculina se sitúa entre 8.428 y 8.294 hombres en el periodo, mientras que la población femenina oscila entre 9.095 y 8.982 mujeres, manteniéndose el predominio de la población femenina. El documento destaca que "este cambio de signo, aunque de escasa magnitud, resulta relevante en un contexto de pérdida demográfica sostenida".

La población potencialmente activa, entre 15 y 64 años, muestra una evolución irregular. Pasa de 11.685 personas en 2021 a 11.546 en 2022, alcanza un máximo de 12.396 en 2023 y desciende posteriormente a 11.115 en 2024 y 11.080 en 2025. La población masculina en edad potencialmente activa se sitúa entre 5.696 y 5.399 hombres, mientras que la femenina oscila entre 5.989 y 5.681 mujeres. El informe señala que esta evolución "evidencia un estrechamiento de la base demográfica activa, tanto en hombres como en mujeres, lo que constituye un reto estructural para el mercado de trabajo local".

Tejido empresarial

El tejido empresarial de Benavente se mantiene estable hasta 2023, con 1.339 empresas en 2021, 1.369 en 2022 y 1.370 en 2023, pero experimenta un descenso acusado en 2024 y 2025, cuando se registran 1.254 y 1.249 empresas respectivamente. Esta evolución refleja dificultades para la consolidación del tejido productivo, pese a las medidas de impulso contempladas en el Plan Territorial de Fomento. "En cuanto al tejido empresarial, el número de empresas se mantiene estable hasta 2023, pero experimenta un descenso acusado en 2024 y 2025", recoge el informe.

Los indicadores del mercado de trabajo muestran una evolución más favorable. El número de afiliaciones a la Seguridad Social se mantiene relativamente estable, con 5.756 afiliaciones en 2021, 5.733 en 2022, 5.601 en 2023 y 5.691 en 2024, y registra un incremento significativo en 2025 hasta 5.864 afiliaciones, el valor más elevado de la serie. Las afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos descienden de 1.672 en 2021 a 1.536 en 2025, en coherencia con la reducción del número de empresas y de trabajadores autónomos.

Mercado laboral e infraestructuras

El desempleo registrado desciende progresivamente en el periodo 2021-2025. El número de personas paradas pasa de 1.319 en 2021 a 1.376 en 2022, 1.286 en 2023, 1.206 en 2024 y 1.140 en 2025, lo que supone una reducción acumulada cercana al 14% respecto al inicio del periodo. La tasa de paro sobre la población potencialmente activa se sitúa en el 11,29% en 2021, 11,92% en 2022, 10,37% en 2023, 10,85% en 2024 y 10,29% en 2025. El paro masculino pasa de 492 a 383 hombres, mientras que el femenino desciende de 827 a 757 mujeres, manteniendo un mayor peso relativo del desempleo entre las mujeres.

El Consejo Económico y Social de Castilla y León, a la vista de los indicadores 2021-2025 de los Programas Territoriales analizados —entre ellos el de Benavente—, señala que estos datos muestran “una movilización creciente de financiación y mejoras en empleo junto a retos demográficos y de consolidación del tejido empresarial”. En este contexto, el Consejo recomienda que los criterios de asignación de recursos incorporen principios de territorialización que puedan atender zonas con problemas de despoblación y necesidades productivas, con el objetivo de reforzar la cohesión territorial.

En el ámbito de las infraestructuras, el Consejo destaca que “la mejora de las conexiones ferroviarias estratégicas sigue siendo un elemento clave para reforzar la vertebración interna de Castilla y León y su integración con los corredores de transporte nacionales”. En este sentido, insiste en la importancia de la reapertura y modernización de la Ruta de la Plata en el tramo Plasencia–Astorga por Benavente, al considerar que recuperar infraestructuras históricas con potencial logístico y de movilidad aporta un valor añadido para la cohesión territorial y el desarrollo económico.

El informe también recoge el papel de Benavente en los proyectos de hidrógeno verde con horizonte 2030 en Castilla y León. La comunidad cuenta con una cartera de más de sesenta proyectos de hidrógeno renovable que suman más de 6.000 millones de euros de inversión público-privada, entre los que se incluye el Proyecto de Hidrógeno en Benavente, de carácter logístico, junto al Valle del Hidrógeno de Castilla y León, el proyecto “La Robla Green”, el hub de hidrógeno verde en Garray y el proyecto H2 Valladolid. El documento señala que estos proyectos se enmarcan en una red nacional de producción, almacenamiento e inyección de hidrógeno, con nodos como Coreses y actuaciones vinculadas a la planificación energética.