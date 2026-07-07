Franz Weber censura la subvención de 60.000€ al Congreso de toro con cuerda en Benavente

La Fundación Franz Weber ha hecho pública esta mañana en Zamora su censura al anuncio de la Diputación Provincial de Zamora de comprometer una subvención de 60.000 euros para el denominado “Congreso nacional de toro con cuerda”, previsto para 2027 en Benavente. La organización subraya que el compromiso económico se adopta en pleno año electoral y que se trata de una cantidad “nada menos que” de decenas de miles de euros destinada a una actividad que aún tardará meses en celebrarse.

En su comunicado, la entidad naturalista detalla que, pese a la denominación de “Congreso”, la actividad consiste en sacar varios toros ensogados por diferentes asociaciones privadas procedentes de un número muy reducido de municipios de toda España. Estas entidades complementan la exhibición de bóvidos con verbenas, sesiones con pinchadiscos y otros actos festivos, configurando un programa que, según la Fundación, no responde a la estructura propia de un encuentro académico o técnico.

La Fundación Franz Weber muestra especial preocupación por las actividades organizadas en centros educativos, donde los convocantes han llegado a desarrollar propuestas dirigidas a menores de edad. Según el comunicado, niñas, niños y adolescentes son instrumentalizados para valorar positivamente el uso de animales en prácticas que suponen sufrimiento, contribuyendo a normalizarlo como algo aceptable en su entorno social.

La "retórica" del término "congreso"

La organización sostiene que el empleo del término “Congreso” es meramente retórico y que las actividades descritas carecen de los elementos mínimos para ser consideradas iniciativas con aval serio, científico o pedagógico. La Fundación insiste en que el formato real del evento responde a un modelo festivo centrado en la exhibición de toros ensogados, sin contenido técnico ni estructura propia de un foro especializado.

El comunicado advierte de que la decisión de la Diputación Provincial de Zamora implica un importante uso de dinero público para una actividad que se celebraría poco después de las próximas elecciones municipales. La entidad señala un posible interés político en la programación y financiación de este evento, al tratarse de una convocatoria que aún está a meses de su realización y que recibe ya un compromiso económico concreto.

La Fundación Franz Weber se muestra también crítica con el papel del Ayuntamiento de Benavente, al que atribuye un patrocinio sistemático de los festejos con bóvidos ensogados. Según el texto, el consistorio fomenta de manera cuantiosa esta convocatoria anual entre las niñas y niños de la localidad, integrando la presencia de estos animales en actividades dirigidas a la población infantil y juvenil.

El comunicado contrapone estas actuaciones a las advertencias formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que llama a garantizar el cumplimiento estricto de los derechos de la infancia y la adolescencia. En este marco, la Fundación califica a la Diputación de Zamora y al Ayuntamiento de Benavente como administraciones negacionistas del cumplimiento riguroso de dichas obligaciones, al promover y subvencionar actividades con toros ensogados en las que participan menores.