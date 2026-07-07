El cine de verano bajo las estrellas arranca esta noche en Benavente

El ciclo de verano “Cine de Verano” comienza esta noche con la proyección de “Cómo entrenar a tu dragón” (2025), dirigida por Dean DeBlois. Esta producción estadounidense, de género fantástico y con una duración de 119 minutos, abrirá el ciclo con una historia de aventuras y criaturas míticas. La proyección marca el inicio oficial del programa de verano, que se extenderá hasta el 18 de agosto.

La proyección comenzará a las 22.30 horas en el Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado, con entrada libre hasta completar aforo. La actividad, organizada por Cine Fetiche Club y patrocinada por el Ayuntamiento de Benavente, ofrece cinco proyecciones gratuitas durante julio y agosto de 2025, en formato de cine al aire libre.

El espacio elegido, el Patio de Ábsides de la Iglesia de San Juan del Mercado, se transformará en una sala de cine bajo las estrellas. La organización recomienda a los asistentes llevar silla o cojín para disfrutar cómodamente de las películas. El acceso será libre, sin sistema de reserva previa, y las sesiones se desarrollarán en horario nocturno.

Segunda entrega y programa completo

El 21 de julio, el ciclo continuará con “Buffalo Kids” (2024), una producción española dirigida por Pedro Solís García y Juan Jesús García Galocha. De género animado y con una duración de 82 minutos, esta película aportará una propuesta familiar y nacional al programa.

El 28 de julio se proyectará “Downton Abbey: El gran final” (2025), dirigida por Simon Curtis. Procedente del Reino Unido, esta cinta de drama de época tiene una duración de 123 minutos y cerrará las sesiones de julio con una historia ambientada en la Inglaterra del siglo XX.

El mes de agosto comenzará con “Apocalypto” (2006), dirigida por Mel Gibson, el 11 de agosto a las 22:00 horas. Esta producción estadounidense, de género acción y 136 minutos de duración, será la única película del ciclo anterior a 2020, aportando una propuesta de ritmo intenso y ambientación histórica.

La última sesión será el 18 de agosto con “Elio” (2025), dirigida por Madaline Sharafian, Domee Shi y Adrián Molina. Esta película de animación estadounidense, de 98 minutos, pondrá el cierre al ciclo de Cine de Verano en Benavente.

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El cartel oficial destaca la entrada libre hasta completar aforo y muestra las carátulas de las cinco películas programadas. La iniciativa busca ofrecer una alternativa cultural gratuita y accesible para los vecinos y visitantes durante las noches estivales.