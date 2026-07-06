La Diputación compromete 60.000 euros para el XXII Congreso Nacional de Toro con Cuerda en Benavente

La Diputación de Zamora ha comprometido una aportación económica de 60.000 euros para la organización del XXII Congreso Nacional de Toro con Cuerda, un apoyo institucional que se ha confirmado durante la reunión mantenida entre la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el presidente de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado (A.B.T.E.), Javier Justel, y el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez.

En el encuentro, la alcaldesa y el presidente de la asociación presentaron al presidente de la Diputación el testigo oficial del Congreso, recibido el pasado fin de semana en Amposta (Tarragona) durante la celebración del XXI Congreso Nacional, donde el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente, Alberto Lorenzo, y el presidente de la ABTE, Javier Justel, fueron los encargados de recogerlo en representación de la ciudad.

“El acto de entrega del testigo simboliza el relevo entre la localidad catalana y Benavente como sede del próximo Congreso Nacional de Toro con Cuerda, un evento que reunirá a representantes y aficionados de todas las localidades integradas en la Federación Española de Toro con Cuerda y que convertirá a Benavente en punto de encuentro nacional de esta tradición”, ha descrito el Ayuntamiento en un comunicado.

Plan de trabajo

Durante la reunión, la alcaldesa y el presidente de la asociación detallaron las principales líneas de trabajo y la planificación del congreso, subrayando la repercusión turística, cultural y económica que tendrá para Benavente y para el conjunto de la provincia de Zamora, según la nota de prensa.

El presidente de la Diputación, Javier Faundez, manifestó el respaldo de la institución provincial al evento y confirmó la aportación económica de 60.000 euros, y ha destacado la importancia del Congreso para la promoción de las tradiciones, el patrimonio cultural y el turismo de la provincia.