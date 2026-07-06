Críticas por la contraprogramación municipal sobre la planta de hidrógeno en Pobladura del Valle

Los organizadores de la charla informativa Plataforma en Defensa de los Valles, la federación Zamora en Pie y la asociación Stop Biogás Comarca de Benavente han convocado una sesión pública en Pobladura del Valle mañana a las 20:00 horas, para explicar las posibles consecuencias de la instalación de una planta de hidrógeno verde en el término municipal de esta localidad.

Pero, los colectivos promotores de la convocatoria han avanzado su malestar por la contraprogramación que, según indican, llevarán a cabo tanto el Ayuntamiento de Pobladura del Valle como la empresa Belenus Solar, al haber organizado otra charla informativa dos días después de la prevista por estas organizaciones. Esta segunda charla se celebrará el jueves, “a solo cuatro días de la finalización del plazo de alegaciones, fijado para el 13 de julio”.

La Plataforma en Defensa de los Valles afirma contar con cerca de cien personas comprometidas con las acciones contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde. Además, según un comunicado, se han recogido alrededor de quinientas adhesiones a través de la plataforma digital Change, lo que, a juicio de los convocantes, refleja un nivel significativo de movilización social en la comarca de Benavente.

Buzoneo en 17 poblaciones

De cara a la charla de mañana en Pobladura del Valle, los organizadores prevén una participación amplia. Para ello han distribuido, mediante buzoneo, una carta abierta explicativa del proyecto en los 17 pueblos que consideran afectados por la futura planta, invitando expresamente a los habitantes de estas localidades a acudir a la sesión informativa.

En el comunicado, los colectivos convocantes subrayan que no están en desacuerdo con que el Ayuntamiento y la empresa Belenus Solar ofrezcan explicaciones sobre el proyecto. No obstante, señalan que su denuncia se centra en el momento elegido para hacerlo, dado que la charla municipal se ha fijado para el 9 de julio, mientras que el plazo para presentar alegaciones concluye el 13 del mismo mes, lo que, según indican, reduce el margen de reacción de la población afectada.

Cartel de la conferencia vecinal que tendrá lugar mañana en Pobladura del Valle. / D. V.

Los firmantes del texto aseguran que las instituciones implicadas han dispuesto de varios años para dar a conocer el proyecto de la planta de hidrógeno verde y que, sin embargo, no lo han hecho. En la nota se afirma que «el oscurantismo que ha rodeado dicho proyecto ha sido total», en referencia a la falta de información previa que, según los colectivos, ha acompañado el desarrollo de la iniciativa empresarial en el valle.

Además, lamentan que el Ayuntamiento y la empresa Belenus Solar intenten, según su interpretación, mejorar su imagen mediante la charla informativa del jueves. Califican la fecha elegida como «cuanto menos vergonzosa», en relación con la proximidad del cierre del periodo de alegaciones, y vinculan esta circunstancia con la ausencia de información pública anterior sobre el proyecto.

Finalmente, los colectivos convocantes plantean que, si las entidades responsables del proyecto hubieran querido informar con rigor, lo habrían hecho con mayor antelación. En el comunicado se indica que ello habría permitido a los habitantes del valle «pensar y razonar las consecuencias que va a tener la instalación de dicha factoría, como también, actuar en consecuencia», en referencia a la posibilidad de analizar el impacto del proyecto y presentar alegaciones dentro de un plazo más amplio.