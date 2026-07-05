Madridejos se corona en Benavente
La Banda Sinfónica Municipal de la localidad toledana se lleva el primer premio del Certamen Internacional de Bandas, así como el galardón al mejor director en la figura de José Antonio Blasco, el de mejor solista para Jesús Montalvo y el de mejor interpretación de la pieza obligatoria, la creación "Arrels de Poble" del toresano David Rivas.
G. H.
Madridejos ha sido el ganador indiscutible del Certamen Internacional de Bandas "Ciudad de Benavente" que ayer echaba el cierre hasta el próximo año. La Banda Sinfónica Municipal de la localidad toledana se llevó el primer premio, dotado con 4.000 euros, además del galardón al mejor director en la figura de José Antonio Blasco y la del mejor solista para Jesús Montalvo. Igualmente, la agrupación ganó al resto en la categoría de mejor interpretación de la obra obligatoria, la composición "Arrels de Poble" del compositor toresano David Rivas, que formaba parte de un jurado en el que le acompañaron los profesionales Mercedes Padilla, Vicente Soler y Carlos Garcés.
Las otras bandas premiadas fueron la Societat Unión Musical d’Alcoi (Alicante), que se llevó el segundo premio, y la Agrupación Musical de Manuel (Valencia), en tercer lugar. Estos galardones están dotados con 2.000 y 1.000 euros respectivamente. De esta manera, se ha puesto el punto y final a un intenso fin de semana musical que ha vuelto a colocar a la ciudad de Benavente como garante de la mejor cultura.
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