La comarca de Los Valles tiene hoy la mitad de cajeros que hace una década

La reestructuración financiera, los procesos de concentración y la despoblación han derivado en el cierre de la mitad de las sucursales bancarias que se repartían por la comarca de Benavente en la última década. El territorio ha pasado de contar con 38 oficinas en el año 2016 a tener tan solo 20 a día de hoy. Y, de ellas, una decena se encuentran en la ciudad benaventana, dejando al mundo rural completamente desatendido. Un problema que se extiende al resto del territorio provincial. Según los datos del Banco de España, tan solo dos de cada diez municipios zamoranos cuentan con un espacio físico para realizar gestiones bancarias, lo que supone un lastre para miles de ciudadanos que deben recorrer kilómetros para poder acceder a un cajero.

Quiruelas de Vidriales, Morales de Rey, Morales de Valverde, Santa Croya de Tera, Santa María de la Vega, Santibáñez de Tera, Santovenia del Esla, Fuentes de Ropel y San Pedro de Ceque son las grandes damnificadas de este proceso de restructuración bancaria. De la noche a la mañana, los vecinos de estos municipios han visto cerrar la única oficina que daba servicio a la zona, dejándoles con una mano delante y otra detrás en materia de acceso al sistema financiero. En el lado contrario se encuentra Benavente, que cuenta todavía con diez oficinas pese al cierre de tres en los últimos diez años. Además, Camarzana de Tera aguanta con dos sucursales, las mismas que Santa Cristina de la Polvorosa y Santa Croya de Tera, por una que mantienen Burganes de Valverde, Manganeses de la Lampreana y Santibáñez de Vidriales.

El reguero de oficinas cerradas en los últimos diez años es incesante. Hace exactamente una década, la provincia contaba 198 sucursales repartidas por su geografía. Hoy, los zamoranos tan solo tienen 89 puntos físicos de atención al cliente. La mayoría de ellos, además, concentrados en Zamora, Benavente y Toro. El acceso a efectivo es un privilegio que se le niega a más de 47.000 zamoranos, de acuerdo con las cifras oficiales aportadas por el Banco de España. Y a ello hay que añadir que el sistema, poco a poco, ha ido expulsando a los ciudadanos más vulnerables, que son los mayores que viven en los pueblos.

Si por algo se caracterizaba ese mapa territorial financiero del año 2016, era por la capilaridad de las oficinas. No en vano, los datos indican que la mayoría de los zamoranos tenían acceso regular a una sucursal a menos de diez kilómetros de su hogar, estuviera donde estuviera. Hoy, esos mismos registros hablan de una realidad absolutamente distinta. La provincia, de hecho, presenta la menor ratio de población con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de cinco kilómetros y el 85% de los municipios ni tan si quiera tiene sucursal. Más aún, los habitantes del medio rural deben recorrer una distancia media de 9,4 kilómetros hasta llegar al cajero más próximo.

La reestructuración bancaria, en resumidas cuentas, ha dejado a la provincia de Zamora al borde de la exclusión financiera. Sin sucursales, sin cajeros y sin servicios presenciales, los ciudadanos penan por hacer sus gestiones económicas como cualquier persona de cualquier otro punto de España. Desigualdad con mayúsculas. En mayo del año 2012, la quiebra de Bankia puso encima de la mesa las debilidades de un sistema financiero que comenzó a replantear su estrategia de futuro. Desde entonces, la provincia de Zamora ha visto cerrar más de la mitad de sus oficinas, despedir a centenares de sus empleados y limitar al máximo los servicios que se ofrecen de manera presencial.

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