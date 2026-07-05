Benavente celebrará el Congreso de Toros de Cuerda del 16 al 20 de junio

Benavente se convertirá en la capital mundial de los ensogados entre los días 16 y 20 de junio del próximo año 2027. Esas son las fechas escogidas por el Ayuntamiento para la celebración de la vigésimo segunda edición del Congreso Nacional de Toros de Cuerda, que regresará a la ciudad después de trece años y con el recuerdo de la cita de aquel 2014. El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, junto con los representantes de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado con su presidente a la cabeza, Javier Justel, recogieron ayer el testigo en Amposta, donde una nutrida representación de corredores se desplazó durante el fin de semana para participar en una exhibición. Ahora ya solo queda realizar la cuenta atrás para vivir este espectáculo en casa.

Alberto Lorenzo y Javier Justel toman el testigo de Amposta. | CEDIDA

La cita de Amposta ha servido al concejal Alberto Lorenzo para mantener diversos encuentros y contactos con la organización del congreso, así como con representantes de distintas localidades que han acogido ediciones anteriores. De esta manera, el concejal del Ayuntamiento de Benavente ha conocido de primera mano otras experiencias y ha intercambiado impresiones y analizado tanto aciertos como aspectos susceptibles de mejora, con el firme propósito de que la ciudad ofrezca un congreso a la altura de las expectativas y continúe fortaleciendo este importante punto de encuentro para todos los municipios del toro con cuerda.

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Javier Justel, por su parte, ha sido el encargado de recibir el testigo que simboliza el inicio del camino hacia la organización del XXII Congreso Nacional de Toros de Cuerda. El presidente de la Asociación Benaventana del Toro Enmaromado ha defendido que se trata de "un orgullo y una gran ilusión para todo el pueblo de Benavente", así como "una gran responsabilidad". n