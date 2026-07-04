La falta de transparencia tumba dos contratos de tarjetas revolving en Benavente y obliga a los bancos a devolver el dinero cobrado de más

La Audiencia Provincial de Zamora ha confirmado la nulidad de dos contratos de crédito vinculados a tarjetas de pago aplazado, tras desestimar los recursos de apelación interpuestos por WiZink Bank y Banco Cetelem contra las resoluciones dictadas por los juzgados de Benavente.

En el primero de los procedimientos, la Sala ratifica la sentencia que declaró usurarios los intereses remuneratorios aplicados por WiZink en un contrato firmado en marzo de 2018. La TAE pactada ascendía al 27,24 %, una cifra que supera en más de seis puntos el tipo medio publicado por el Banco de España para productos de la misma naturaleza, fijado en un TEDR del 19,98 %, más 0,30 puntos por comisiones. La resolución concluye que el interés pactado es "notablemente superior al normal del dinero", lo que determina la nulidad radical del contrato y obliga a la entidad a reintegrar al consumidor todas las cantidades abonadas que excedan del capital efectivamente dispuesto.

En el segundo caso, relativo a un contrato firmado electrónicamente en febrero de 2022 bajo el sistema "flexipago", la Audiencia Provincial confirma la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios aplicada por Banco Cetelem por falta de transparencia. El tribunal considera acreditado que la información precontractual remitida al consumidor no fue suficiente para comprender la carga económica y jurídica del sistema revolving, ya que no incluía ejemplos, escenarios de uso ni comparaciones con otros métodos de amortización. Además, todo el proceso de contratación se desarrolló en apenas unas horas, sin que la entidad aportara información material que permitiera entender los riesgos asociados a este tipo de crédito rotativo.

Noticias relacionadas

La Sala subraya que la ausencia de información clara y comprensible convierte la cláusula en abusiva, lo que provoca la nulidad del contrato y obliga a la entidad a devolver todas las cantidades que superen el capital prestado, cuyo cálculo deberá realizarse en ejecución de sentencia. En ambos recursos, la Audiencia Provincial impone las costas a las entidades recurrentes y decreta la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir, al haber sido desestimadas sus pretensiones. Las resoluciones podrán ser impugnadas mediante recurso de casación si concurren los requisitos legalmente establecidos. n