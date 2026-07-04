Benavente reintegrará parte de la financiación del Fondo de Cohesión

El Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el reintegro parcial del exceso de financiación correspondiente al Fondo de Cohesión Territorial 2024, tras concluir el proceso de justificación de las inversiones incluidas en 2024.

La petición municipal contemplaba tres actuaciones: la pavimentación de dos rotondas situadas en la Avenida Federico Silva y en la Avenida de León, la rehabilitación del firme de la carretera de San Cristóbal y la eliminación y reducción de badenes en distintos puntos de la ciudad. Estas inversiones fueron validadas el 23 de mayo de 2024, con una ayuda solicitada de 326.512,03 euros.

En relación con la renovación de las dos rotondas, la Junta de Gobierno Local adjudicó el contrato el 4 de septiembre de 2024 por un importe de 268.492,26 euros IVA incluido, certificándose finalmente una ejecución de 265.475,51 euros el 29 de diciembre de 2025. Respecto a la rehabilitación del firme de la carretera de San Cristóbal, el contrato fue adjudicado el 28 de agosto de 2024 por un total de 90.853,90 euros IVA incluido, importe que coincidió con la certificación final aprobada el 12 de febrero de 2025.

La actuación destinada a la eliminación y reducción de badenes fue adjudicada el 4 de diciembre de 2024 por 76.003,20 euros IVA incluido, cifra que también se mantuvo en la certificación final aprobada el 24 de noviembre de 2025.

Noticias relacionadas

Una vez justificadas todas las actuaciones, el importe total ejecutado ascendió a 432.332,61 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León financia el 75%, es decir, 324.249,45 euros. Dado que la administración autonómica había anticipado 326.512,03 euros, se ha determinado la existencia de un exceso de financiación de 2.262,58 euros que debe ser reintegrado. n