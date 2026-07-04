Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere un hombre en Alcañices al caer de un cerezoAniversario de la muerte del futbolista Diogo Jota en ZamoraCercado cinegético en la N-631 (Zamora)Rebajas de verano en Zamora
instagramlinkedin

Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda

La ABTE protagoniza un espectáculo en Amposta con el astado Saloio durante cerca de media hora

VÍDEO | Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda

VÍDEO | Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda

G. H.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

G. H.

Saloio, un ejemplar de la ganadería de Gregorio Oliveira adquirido por Toropasión, ha sido el gran protagonista de la exhibición que la Asociacón Benaventana del Toro Enmaromado ha realizado durante el XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda que se celebra durante este fin de semana en la localidad tarraconense de Amposta. El espectáculo ha comenzado al filo de las once y media de la mañana de este sábado, cuando el equipo desplazado a Cataluña ha tomado las cuerdas para contener la primera embestida del astado.

La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado ha mantenido el animal en las calles de Amposta durante aproximadamente media hora antes de volver a ser encajonado. Durante ese tiempo, los corredores desplegaron sus mañas ante el numeroso público que abarrotaba las calles próximas a los toriles.

La ABTE en Amposta

La ABTE en Amposta / G. H.

El XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda que tiene lugar durante este fin de semana en Amposta (Tarragona) cuenta con la participación de representaciones de ensogados de toda España, tales como Palazuelo de Vedija (Valladolid), Grazalema (Cádiz), Carcabuey (Córdoba), Beas de Segura (Jaén), Yuncos (Toledo), Rubielos de Mora (Teruel), Pina de Ebro (Zaragoza), Lodosa (Navarra), Teruel, Chiva (Valencia), Gestalgar (Valencia), Cabretón (La Rioja), Santa Bárbara (Tarragona), Onteniente (Valencia) y La Rápita (Tarragona).

Noticias relacionadas

La ABTE en Amposta

La ABTE en Amposta / G. H.

La celebración de este Congreso Nacional de Toros de Cuerda en Amposta significa la activación de la cuenta atrás para su llegada a Benavente durante el próximo año 2027. La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado se encuentra desde hace semanas inmersa en los preparativos de esta cita y ya ha contactado con alojamientos hosteleros de ciudad y comarca para poder avanzar en la organización. Un evento que cuenta, además, con el compromiso de apoyo de la Diputación Provincial de Zamora y que, se espera, suponga un auténtico revulsivo económico para todo el territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El I Mercado de la Cereza arranca en Pueblica de Valverde con colas y género limitado
  2. Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente
  3. Camarzana de Tera acoge el jueves la conciliación con la Asociación 'Las Eras
  4. BioZambrana busca tres hectáreas de suelo en Benavente para una planta de etanol
  5. Oro en el río y hierro en la sierra de Villaferrueña
  6. Una benaventana tarda 8 meses en ser vista por el traumatólogo y el Procurador del Común dictamina: 'Menoscabó su salud
  7. Benavente: cuatro proyectos para descubrir una ciudad que mira al futuro
  8. Así será la gran planta de biogás de Castrogonzalo: casi 40 camiones diarios, 246.000 toneladas de residuos y diez millones de inversión

Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda

Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda

VÍDEO | Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda

La falta de transparencia tumba dos contratos de tarjetas revolving en Benavente y obliga a los bancos a devolver el dinero cobrado de más

Anulados más de cuatro años de recibos al acreditar que el inmueble era de otro

Benavente reintegrará parte de la financiación del Fondo de Cohesión

Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora

Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora

Benavente activa la rehabilitación integral de la avenida de León

Benavente abre una lista preferente y otra no preferente de empleo temporal

Tracking Pixel Contents