Benavente despliega sus mañanas con el enmaromado en el Congreso Nacional de Toros de Cuerda
La ABTE protagoniza un espectáculo en Amposta con el astado Saloio durante cerca de media hora
G. H.
Saloio, un ejemplar de la ganadería de Gregorio Oliveira adquirido por Toropasión, ha sido el gran protagonista de la exhibición que la Asociacón Benaventana del Toro Enmaromado ha realizado durante el XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda que se celebra durante este fin de semana en la localidad tarraconense de Amposta. El espectáculo ha comenzado al filo de las once y media de la mañana de este sábado, cuando el equipo desplazado a Cataluña ha tomado las cuerdas para contener la primera embestida del astado.
La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado ha mantenido el animal en las calles de Amposta durante aproximadamente media hora antes de volver a ser encajonado. Durante ese tiempo, los corredores desplegaron sus mañas ante el numeroso público que abarrotaba las calles próximas a los toriles.
El XXI Congreso Nacional de Toros de Cuerda que tiene lugar durante este fin de semana en Amposta (Tarragona) cuenta con la participación de representaciones de ensogados de toda España, tales como Palazuelo de Vedija (Valladolid), Grazalema (Cádiz), Carcabuey (Córdoba), Beas de Segura (Jaén), Yuncos (Toledo), Rubielos de Mora (Teruel), Pina de Ebro (Zaragoza), Lodosa (Navarra), Teruel, Chiva (Valencia), Gestalgar (Valencia), Cabretón (La Rioja), Santa Bárbara (Tarragona), Onteniente (Valencia) y La Rápita (Tarragona).
La celebración de este Congreso Nacional de Toros de Cuerda en Amposta significa la activación de la cuenta atrás para su llegada a Benavente durante el próximo año 2027. La Asociación Benaventana del Toro Enmaromado se encuentra desde hace semanas inmersa en los preparativos de esta cita y ya ha contactado con alojamientos hosteleros de ciudad y comarca para poder avanzar en la organización. Un evento que cuenta, además, con el compromiso de apoyo de la Diputación Provincial de Zamora y que, se espera, suponga un auténtico revulsivo económico para todo el territorio.
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